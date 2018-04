Vazgeçilmez jean için sabırlı olun

Esra Çoruh, HT Cumartesi'de olmazsa olmazınız olan jean pantolonları kaleme aldı. Gardırobun vazgeçilmezi jean pantolon da doğru kalıbı ve modeli bulmak için sabırlı olmanız çok önemli. Ayrıca sezonun trendlerine aldırış etmeden vücudunuza uygun ve kusurlarınızı gizleyecek modelleri aramanız gerek.

JEAN’LE MÜKEMMEL GÖRÜNMEK İÇİN 10 EMİR

Mükemmel kalıbı bulun

Siluetinize uygun kalıbı bulmak için denemekten sıkılmayın. Önce, sezonun trendlerini bir kenara bırakın. Vücut ölçülerinize uygun modelleri deneyerek, hangisinin daha iyi göründüğüne bakın. Ne kadar çok denerseniz, mükemmel kalıbı yakalama şansınız o kadar artar. Satış elemanlarından yardım isteyin, onlar her modeli bildikleri için size uygun kalıbı göstereceklerdir.

Jean alışverişini aceleye getirmeyin

Deneme kabinlerinde saatler geçirmeye hazırlıklı olun. Kısıtlı vaktiniz varsa jean alışverişini erteleyin. Çünkü beden ölçünüz ne olursa olsun, siluetinizi en güzel şekilde ortaya çıkaran modeli bulmak için defalarca giy-çıkar yapmak zorundasınız.

Stil oyunları oynayın

Jean’i, gündüz lastik ayakkabı ve tişörtle, gece stiletto ve ceketle giyerek farklılaştırın. Mağazada jean denerken hayal edin; yüksek ökçelerinizle nasıl duracak, düz atletle giydiğinizde karnınız çıkacak mı?

Jean’i giydirmeyi öğrenin

Partiye, randevuya ya da öğle yemeğine giderken jean giyebilirsiniz. Şık, trendi bir eşarpla ya da büyük takılarla beyaz bluzunuzu farklılaştırıp, jean’i günlük giysiden elegan bir tarza dönüştürün.

Her sezon yeni bir jean modelini gardırobumuza eklemek artık içgüdüsel bir davranış. Hem rahat hem de seksi olan jean pantolon, her ortama uyduğu için herkesin vazgeçilmezi. Ama jean’in çekiciliği, üzerinizdeki duruşuyla çok ilgili. Defilelerde ya da moda çekimlerinde süper modellerin üzerinde gördüğümüz her model, bizde öyle durmuyor. Kusursuz vücutlu tanrıçalar her modeli giymekte özgür, ama biz jean’le kusursuz görünmek için vücut ölçülerimize bakmalı ve bazı kurallara uymalıyız.

Trendleri boşverin

Sezonluk, kısa ömürlü trendleri unutun. Mesela düşük belli jean’ler çok az vücut tipinde güzel durur. Skinny yani dapdar modeller, ince ve uzun bacaklara yakışır. Trendi olanlar yerine vücudunuzu güzel gösterecek, kusurlarınızı örtecek modelleri tercih edin.

Zorlamayın

Baseninizi kesen ya da bacaklarınızı rahatsızlık derecesinde sıkan modellerden kaçının. Yüksek belli modeller, göbek ve basen sorunu olanlar için daha uygundur. Göbeğinizde ve baseninizde fazlalık varsa, düşük bel giyerek felaket bir görüntü yaratmayın! Bacaklarınız kalınsa skinny jean’lerin içine girmeye çalışmayın.

İç çamaşırınızı göstermeyin

İç çamaşırının jean’den taşması kadar sakil bir görüntü yok! Düşük belli jean giydiğinizde, oturmadan önce belinizi çekin, bluzunuzun kalçanızı kapatıp kapatmadığını kontrol edin. Hatta jean alırken oturup belinin nereye kadar indiğini kontrol edin.

Göbeğinizi kapatın

Göbekli kadınların düşük belli jean’le trendi görünmesi imkansız. Üzerine ne giyerseniz giyin, fazlalıklar hissedilir. Göbeğinizi örtecek kalıpları tercih edin.

Renkleri gençlere bırakın

Beyaz jean, yazın vazgeçilmezlerinden. Her zaman şık ve trendi olan beyaz jean’e alternatif olarak canlı renkler de var. Kırmızı, mor, fuşya, yeşil, mavi hatta sarı... Ama 40 yaşın üzerindeyseniz, renkli jean’leri gençlere bırakın.

Jean gardırobu oluşturun

Jean gardrobunuzda en az bir tane ‘favoriniz’ olmalı. Bu favori jean, mükemmel duruşuyla her an kurtarıcınız olacaktır. Bunun yanında günlük kullanım için bol, rahat bir jean alın. Gardırobunuzda kış için koyu renk, yaz için de açık renk jean’ler olmalı.

KOT PANTOLONLARIN ÖMRÜNÜ UZATACAK PÜF NOKTALAR!

BUNLARI UNUTMAYIN

- Günlük giyimde jean tercih ediyorsanız, klasik kesimleri seçin.

- Bacak boyunuzun daha uzun görünmesi için uzun paçalı ve dar kesimli modelleri tercih edin.

- Koyu renk jean, her zaman daha havalı ve klasiktir. Açık renk tercih ediyorsanız da, en koyu tonu seçin. Her yıkamada rengi açılacaktır.

- Bol kesimli jean sizi olduğunuzdan daha şişman gösterir.

- Yuvarlak poponuz ve dar kalçalarınız varsa, streç jean tam size göre.

- Düşük belli jean giydiğinizde, iç çamaşırınız da düşük belli olmalı.

- En sevdiğiniz jean’in bakımına özen gösterin. Kuru temizlemeyle, jean’leriniz ilk günkü gibi kalır.

- Jean pantolonda arka cep çok önemlidir. Küçük ve yukarıda olan cepler, popoyu olduğundan büyük gösterir. Standart cep boyunu tercih edin.

- Yüksek belli olmayan, geniş paçalı jean’ler her vücut tipi için uygundur. Paçalar dizden aşağı doğru bollaşmalı, üst tarafı vücudunuza oturmalı.

‘BOYFRIEND JEAN’ REHBERİ

- ‘Erkek arkadaş’ terimini yanlış anlamayın; eşinizin, erkek kardeşinizin jean’i de olabilir bu. Ya da bir beden büyük erkek jean’i alabilirsiniz.

- Pantolonun paçası düz ve uzun olmalı. Bot kesimi ya da çan paçalar bu modeller için uygun değil.

- Paçalarını kıvırarak giyin, bileğinizi gösterin.

- Bu erkeksi jean’i yüksek ökçeler ve feminen bluzlarla tamamlayın.