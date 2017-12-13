Türkiye 2. lig takımlarından Bucaspor, Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında evinde Süper Lig'de mücadele eden Sivasspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi binlerce taraftar "Bucaspor - Sivasspor maçı saat kaçta?" ve "Bucaspor - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? sorularını internet üzerinden araştırmaya başladılar. Peki, Bucaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, canlı hangi kanalda? İşte detaylar...

BUCASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, CANLI HANGİ KANALDA?

Mehmet Bulut yönetimindeki Bucaspor, evinde Samet Aybaba yönetimindeki Sivasspor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada Koray Gençerler hakemlik görevini üstlenirken, yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Saat 16:30'da başlayacak olan Bucaspor - Sivasspor mücadelesi canlı olarak A Spor kanalından yayınlanacak.

İki takım aralarında 3 kere karşılaştı ve bu karşılaşmaların 2'sini Sivasspor kazanırken, diğer maç ise beraberlik ile sonuçlandı.

Bucaspor, oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Sivasspor, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

Bucaspor, oynadığı son 5 maçta 6 gol atarken kalesinde de 10 gol gördü.

Sivasspor, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, 11 gol yedi.

Bucaspor'da en golcü durumunda attığı 2 golle Deniz Pero bulunuyor.

Sivasspor'da en golcü durumunda attığı 3 golle Muhammet Demir bulunuyor.

EN GOLCÜLER

Bucaspor: Deniz Pero (4), Saruhan Fındıkçı (1), Zafer Çevik (1)

Sivasspor: Muhammet Demir (3), Mert Hakan Yandaş (2), Vitali Djakov (1)

SON MAÇ KADROLARI

Bucaspor: Hüseyin Koç, Abdullah Balıkuv, Ömer Kanberoğlu, Veli Kızılkaya, Saruhan Fındıkçı, Uğurcan Yazğılı, Emre Toraman, Kerem Atakan Kesgin, Enes Alıç, Alpay Aldemir, Deniz Pero

Sivasspor: Tolgahan Acar, Rıdvan Şimşek, Vitali Djakov, Elderson, Mert Hakan Yandaş, Galip Güzel, Cem Özdemir, Hakan Bilgiç, Cyriac, Ergin Keleş, Thievy Bifouma

Bucaspor - Sivasspor

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