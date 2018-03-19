Buğra Gülsoy kimdir? Televizyon izleyicileri sık sık ekranlarda gördüğü Buğra Gülsoy'un hayat hikayesini araştırıyor. 13 yaşında sahne hayatına başlayan Buğra Gülsoy birçok projede yer almıştır. İşte magazin gündeminin yakından takip ettiği Buğra Gülsoy'un hayat hikayesi...

BUĞRA GÜLSOY KİMDİR?

22 Şubat 1982’de Ankara’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Gülsoy, 13 yaşında ilk sahne deneyimini yaşadı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı, aynı zamanda kısa film yönetmenliği ve oyunculuk da yaptı. Kıbrıs Film Derneğinin kurucularından biri ve Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali'nin proje tasarımcısı ve direktörüdür.

Derviş Zaim’in Gölgeler ve Suretler isimli filmde Ahmet karakterini, Kanal D'de yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? Dizisinde ise Vural karakterini canlandırdı. Bu dizi ile ünlü olan başarılı aktör sonra ise Kuzey Güney isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaştı. Oyuncu Burcu Kara ile 2011 yazında evlendi fakat çift, 2012’de boşandı. 2015’te Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinçci ile başrolde yer aldı. 2016’da ise Gupse Özay ve Eda Ece ile birlikte komedi filmi Görümce’de rol aldı.

OZAN DEMİR KARAKTERİ KİMDİR?

Annesi ölünce küçük yaşta kimsesiz kalan Ozan'ın hayatta güvendiği tek insan Aziz'dir, ondan başka kimsesi de yoktur. Gözü karadır, zeki adamdır. Etrafında Aziz dışındaki herkes sıradan, gelip geçici kişilerdir. Ta ki hayatında gerçekten birisi vazgeçilmez olana dek.

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