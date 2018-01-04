Yılbaşı nedeniyle bazı dizilerin bir hafta ara vermesi dolayısıyla vatandaşlar, 4 Ocak 2018 tarihinde hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. Peki, bugün hangi diziler var? TV'de bugün ne var? İşte 4 Ocak Show TV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT 1 yayın akışı...
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Bugün TV'deki dizilerin yeni bölümü yayınlanmayacak. Vatanım Sensin, Siyah İnci, Kanatsız Kuşlar ve Bizim Hikaye dizisi 11 Ocak Perşembe günü yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI (4 OCAK 2018)
07:30 Çocuktan Al Haberi Tekrar
09:00 Zahide Yetiş'le Canlı
12:00 Pelin Karahan'la Nefis Tarifler Tekrar
13:00 Gelin Evi Yeni Bölüm
15:00 Yeni Gelin Tekrar
18:45 Show Haber
20:00 Kayıp İnci TV'de ilk
22:45 Kelebeğin Rüyası
01:15 Taksi 3
03:15 Yabancı Sinema
05:15 İlişki Durumu Karışık Tekrar
KANAL D YAYIN AKIŞI (4 OCAK 2018)
06:45 Kanal D ile Günaydın Türkiye CANLI
09:00 Hıçkırık TEKRAR
10:00 Magazin D CANLI
11:30 Nursel'le Evin Tadı YENİ BÖLÜM
12:45 Ekip Şahane YENİ BÖLÜM
15:00 Hıçkırık YENİ BÖLÜM
16:00 Arka Sokaklar TEKRAR
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber CANLI
20:00 Hasret Bitti TV'DE İLK
22:15 Oflu Hoca'nın Şifresi
00:15 Siyah Beyaz Aşk TEKRAR
02:45 Oflu Hoca'nın Şifresi
04:00 Soğuk Cinayet
STAR TV YAYIN AKIŞI (4 OCAK 2018)
Canlı BUGÜN 06:45
Beni Affet - Tekrar 08:30
Adını Sen Koy - Tekrar 09:45
Duymayan Kalmasın - Canlı 11:00
Olay Yeri Balçiçek İlter - Canlı 13:00
Beni Affet - Yeni Bölüm 16:00
Adını Sen Koy - Yeni Bölüm 17:15
Star Haber 19:00
Recep İvedik 3 20:00
Siyah İnci Yerli Dizi - Tekrar 22:00
Karaoğlan Geliyor 00:45
Işıklar Sönmesin 02:30
Ölmeyen Aşk 04:00
Kara Sevda 05:30
FOX TV YAYIN AKIŞI (4 OCAK 2018)
07.15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat Canlı
10.00 Kaybolan Çiçekler Canlı
13.30 Kadın
16.00 Şevkat Yerimdar
19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber Canlı
20.00 Bizim Hikaye
23.30 TOLGSHOW
01.15 İlk Buluşma
02.45 Kadın
05.15 Bizim Hikaye
TRT 1 YAYIN AKIŞI (4 OCAK 2018)
06:35 6 Mantı
07:50 Böyle Bitmesin
09:55 1'de Bugün
10:05 Beni Böyle Sev
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:40 Bir Yastıkta Kocayalım
16:35 Yeşil Deniz
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
20:00 Aslan Ailem
23:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
01:10 Beni Böyle Sev
03:30 1'de Bugün
03:40 Yeşil Deniz
05:20 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
05:55 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
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