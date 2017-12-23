Sporseverler bugün futbola doyacak...

Real Madrid ile Barcelona, TSİ 15:00'te sezonun ilk El Clasico'sunda karşı karşıya gelecek. 16 maçta 42 puanı bulunan Barcelona, 15 maçta 31 puan toplayarak hayal kırıklığı yaratan Real Madrid'e konuk olacak. Karşılaşmayı BeIN Sports 2 ekranlara getirecek.

Lider Başakşehir ile yedinci Trabzonspor'un arasında sadece 5 puan fark bulunan Süper Lig'de ise, Beşiktaş 16:30'da Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele BeIN Sports'ta yayınlanacak.

Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla zirveye yeniden ortak olan Fenerbahçe ise 19:30'da deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma yine BeIN Sports ekranlarında olacak.

Serie A'da lig 2.'si Juventus ile 4. Roma kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maç 22.45'te Tivibu Spor 2'den izlenebilecek.





EL CLASICO

Bu sezon ligde yoluna namağlup devam eden Barcelona, karşılaşmada galibiyet elde etmesi halinde Real Madrid ile arasındaki puan farkını 14'e çıkararak şampiyonluk yolunda şimdiden avantaj yakalayacak.

175. RANDEVU

İki takım arasındaki 175'inci El Clasico mücadelesi, özellikle Real Madrid açısından daha fazla önem taşıyor. Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve bir maç eksiğiyle 31 puanla 4'üncü sırada yer alan Real Madrid, seyirci desteği avantajını da kullanarak Katalan temsilcisi ile arasındaki puan farkını 8'e indirmeye çalışacak.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan lig maçlarında, Madrid ekibi üstün taraf olarak öne çıkıyor. Bu müsabakaların 72'sini Real Madrid, 69'unu Barcelona kazanırken, 33 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Real Madrid 284, Barcelona ise 277 kez ağları sarstı.

İki takım arasında dostluk müsabakaları dahil tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda ise Katalan temsilcisi Barcelona, rakibinin önüne geçiyor. 269 karşılaşmanın 59'u beraberlikle sonuçlanırken, Barcelona'nın 111, Real Madrid'in ise 99 galibiyeti bulunuyor.

MESSI AÇIK ARA ÖNDE

Yıldız oyuncular Barcelonalı Lionel Messi ile Real Madridli Cristiano Ronaldo arasındaki El Clasico rekabetinde ise Arjantinli yıldızın üstünlüğü bulunuyor. Messi, bugüne kadar Real Madrid filelerini 14'ü deplasmanda olmak üzere 24 kez havalandırarak bu alanda El Clasico rekorunu elinde tutuyor.

Ronaldo'nun ise Barcelona'ya karşı toplam 17 golü bulunuyor. Portekizli oyuncu, fileleri bir kez havalandırması halinde efsane oyuncu Alfredo Di Stefano'nun Real Madrid formasıyla Barcelona'ya en çok gol atan oyuncu rekorunu egale edecek.

ZIDANE İKİ YILDA 8 KUPA KAZANARAK, BARCELONA'YI İKİYE KATLADI

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid ile iki yılda 8 kupa kazanan Zinedine Zidane, Barcelona'yı bu alanda ikiye katladı. 2001-2006 yıllarında Real Madrid forması giyen ve 6 kupa zaferi yaşayan teknik direktör Zidane, Ronaldo'nun tek golüyle müzelerine götürdükleri 2017 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'yla Madrid ekibindeki iki yıllık teknik direktörlük kariyerine 8 kupa sığdırdı.

Geçen yıl ocak ayında İspanyol temsilcisinde teknik direktörlük görevine getirilen 45 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, takımına bu kupada üst üste iki kez şampiyon olan tek kulüp unvanını kazandırırken, üçer kezle Barcelona ile şampiyonluk sayılarını eşitledi. Zidane'ın Barcelona karşısındaki performansı bununla sınırlı kalmadı. İki yılda ikişer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile birer kez de La Liga ve İspanya Süper Kupası kazanan Zidane yönetimindeki Real Madrid, aynı sürede Barcelona'nın iki katı kupa kazandı. Katalan temsilcisi, Zidane'ın Real Madrid'i çalıştırdığı iki yıl içinde iki kez İspanya Kral Kupası, birer kez de La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

DEL BOSQUE'Yİ GEÇTİ

Real Madrid'in müzesine 8 kupa kazandıran Fransız çalıştırıcı, kulübün 115 yıllık tarihinde bu alandaki en başarılı üç isimden biri oldu. 1960-1974 yılları arasında 9'u La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 kupa kaldıran Miguel Munoz'un ilk sırada yer aldığı listede Zidane, dört kez takımın başına geçen ve 8 kupa kazanan Luis Molowny ile ikinciliği paylaşıyor. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Vicente Del Bosque ise 7 kupayla üçüncü durumda bulunuyor.

14 MAÇA 1 KUPA

Başkent ekibiyle göreve geldiğinden bu yana tüm kulvarlarda 115 karşılaşmaya çıkan Zidane, her 14 maçta bir kupa sevinci yaşadı. Real Madrid kariyerine 9 Ocak 2016 tarihindeki 5-0'lık Deportivo galibiyetiyle başlayan Fransız teknik adam, iki yılda çıktığı 115 maçta 84 galibiyet, 21 beraberlik, 10 da mağlubiyet aldı. Eflatun-beyazlılar bu maçlarda 306 gol atıp kalesinde 114 gol görürken, Zidane da yüzde 73.04'lük galibiyet oranıyla başarılı bir performans ortaya koydu.

FİNAL KAYBETMEDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, takımıyla çıktığı hiçbir kupa finalini kaybetmedi. UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinde Atletico Madrid ve Juventus, UEFA Süper Kupa finallerinde Sevilla ve Manchester United, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda da Japonya'nın Kashima Antlers ile Brezilya'nın Gremio takımları karşısında kazanan taraf olan Zidane yönetimindeki Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda Barcelona'yı iki maçta da mağlup etti.

"EL CLASICO" HAFTASI

Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan ve maç eksiğiyle lider Barcelona'nın 11 puan gerisine düşen Real Madrid, "El Clasico" olarak adlandırılan mücadelede cumartesi günü sahasında Katalan temsilcisini ağırlayacak. Zidane'ın teknik direktörlüğü döneminde Barcelona ile toplam 5 maç oynayan Real Madrid, sahadan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı. Rakip fileleri 10 kez sarsan eflatun-beyazlılar, kalesinde 6 gol gördü.

1.5 MİLYAR EURO'LUK MAÇ

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'da, dünyanın en değerli futbolcularına sahip iki takımı karşılaşacak. Dünyaca ünlü yıldızlar Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'yi karşı karşıya getirecek olan ve milyonlarca kişinin izleyeceği El Clasico'da, iki takımın kadrosunda yer alan futbolcuların piyasa değerlerinin yüksekliği dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermakt'ın verilerine göre, Real Madrid, 743,8 milyon avro ile dünyada kadro değeri en yüksek futbol takımı olarak gösteriliyor. Barcelona ise 706,5 milyon avro ile Madrid temsilcisinin ardından dünyanın en pahalı ikinci ekibi konumunda yer alıyor. İki takımın oyuncularının güncel piyasa değeri ise toplamda 1 milyar 450 milyon 300 bin avroyu (yaklaşık 6,6 milyar lira) buluyor.

EN DEĞERLİ REAL MADRIDLİ RONALDO

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımının en değerli oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Portekizli yıldızın piyasa değeri 100 milyon avro olarak belirtilirken, üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı değeri düşen Gareth Bale, 80 milyon avro ile ikinci sırada yer alıyor.

Eflatun-beyazlıların Alman oyuncusu Toni Kroos 70, Fransız golcü Karim Benzema ise 60 milyon avroyla takımın en değerli diğer futbolcuları durumunda. Luka Modric, Sergio Ramos ve Isco ise eflatun-beyazlılarda 40'ar milyon avroluk değeriyle diğer futbolcuları izliyor.

EN PAHALISI MESSI

İki takımda yer alan oyuncular kıyaslandığında ise en değerli oyuncu olarak Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi ilk sırayı alıyor. Arjantinli milli oyuncu, 120 milyon avroluk değeri ile listenin zirvesinde bulunuyor. Messi'yi, Uruguaylı forvet Luis Suarez 90 milyon avroluk değeriyle takip ederken, Sergio Busquets ise 60 milyon avro ile kadroda yer alan oyuncular arasında en pahalı 3. isim olarak öne çıkıyor.

Ivan Rakitic 45, Gerrard Pique ise 40 milyon avroluk değeriyle Katalan temsilcisinin en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Sezon başında 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmesine rağmen sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Fransız yetenek Ousmane Dembele'ye ise 33 milyon avro değer biçiliyor. Teknik direktör Ernesto Valverde tarafından kadroda düşünülmeyen milli oyuncu Arda Turan ise 15 milyon avroluk piyasa değerine sahip.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ

16:30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

İKİ TAKIM SÜPER LİG'DE 23. KEZ KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 23. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 22 lig maçında Beşiktaş 11, Sivasspor 6 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 4 müsabakayı kazanan Beşiktaş'ın toplam 28 golüne, Sivasspor 22 golle yanıt verdi.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 11 lig maçından 7'sini Beşiktaş, 2'sini Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti. Sivas 4 Eylül Stadı'nda Beşiktaş 13, Sivasspor ise 9 gol attı.

GOLSÜZ MAÇ YOK

Taraflar arasındaki 22 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

MECNUN OTYAKMAZ "Başarılı ve güçlü bir takım. Ama geçtiğimiz hafta, iki yıldır çok önemli işler yapan, rakiplerini yenmiş Başakşehir'i içeride iyi bir futbolla mağlup edebiliyorsak, yine Beşiktaş'ı da aynı oyun disiplini ve motivasyonla hazır bir şekilde karşısına çıktığımız zaman sonuç alabileceğimizi ve taraftarımızı o stattan üzgün bir şekilde göndermeyeceğimizi düşünüyorum. Takımımıza güveniyoruz, inşallah bizleri mutlu edecek bir sonuç alacağız."

ATİKER KONYASPOR - FENERBAHÇE

Atiker Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesi, 19:30'da Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

İKİ TAKIM 33. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, ligde 33. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 32 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca bir maç berabere sonuçlandı.

Konyaspor, rakibi karşısındaki 4 galibiyetinden 2'sini son 3 randevuda elde etti. Fenerbahçe'nin toplam 91 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 36 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakada Fenerbahçe 1-0 galip geldi, İstanbul'da ise Konyaspor 3-2 kazandı.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 16 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 12 maçı kazanırken 3'ünü kaybetti, bir müsabaka da berabere bitti. Fenerbahçe, Konya'da 42 gol attı, kalesinde 22 gol gördü.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 maçta da 4 gol attı.

FENERBAHÇE'DE LİDERLİK HESAPLARI

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe liderlik hesapları yapıyor. Sarı lacivertliler, uzun süredir yakaladığı üst üste 5 galibiyet ve 9 maçlık yenilmezlik serisini Konya deplasmanında da sürdürüp, lider Medipol Başakşehir'in olası puan kaybı sonrası devreyi lider kapatmak istiyor.

Sezona kötü bir giriş yaptıktan sonra son haftalardaki takımın gösterdiği performans, gelen galibiyet serisi Fenerbahçe'yi puan sıralamasında orta sıralardan ikinciliğe kadar getirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman Osmanlıspor karşılaşmasında kaybedilen 2 puandan sonra istifa noktasına kadar gelmiş, daha sonra aldığı kararla Fenerbahçe'nin başındaki görevine devam etmişti. Ankara deplasmanındaki kayıptan sonra çıkışa geçen sarı lacivertliler 9 maçtır yenilmiyor ve üst üste de aldığı 5 galibiyetle ligde ilk 2'ye kadar yükseldi.

JUVENTUS - ROMA



Serie A'da, milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Juventus'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi ev sahibi Juventus, 17 maçta 41 puanla 2. sırada yer alırken Roma ise 16 maçta 38 puana sahip.

Juventus Stadı'nda 22:45'te oynanacak karşılaşmayı Tivibu Spor 2 yayınlayacak.

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