Bugün hangi maçlar var? UEFA maçları hangi kanalda? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler, bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak karşılaşmaları büyük heyecanla bekliyor. Avrupa'nın en büyük iki numaraları organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam 24 karşılaşma oynanacak. Maçları heyecanla bekleyen futbolseverler ise, "Bugün hangi maçlar var?" ve "Hangi maç hangi kanalda?" aramalarını internet üzerinde yapıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? İşte detaylar...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR - HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi grup aşaması 5. karşılaşmaları bu akşam oynanacak. Maçları bekleyen futbolseverler, karşılaşmaların saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve maçların yayınlanacağı kanal bilgisi...
A GRUBU
19:00 FC Astana - Villarreal (Tivibu Spor 2)
23:05 Maccabi Tel Aviv - Slavia Prag (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)
B GRUBU
23:05 Partizan Belgrade - Young Boys (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)
23:05 Skenderbeu - Dynamo Kiev (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)
C GRUBU
23:05 Sporting Braga - Hoffenheim (Tivibu Kanal 82)
23:05 Ludogorets Razgrad - Medipol Başakşehir (Tivibu Spor 2)
D GRUBU
23:05 AEK Atina - Rijeka (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)
23:05 Milan - Austria Wien (Tivibu Spor 3)
E GRUBU
23:05 Everton - Atalanta (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)
23:05 Lyon - Apollon Limassol (Tivibu Spor 4)
F GRUBU
21:00 Lokomotiv Moscow - FC Copenhagen (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)
23:05 FC Sheriff - FC Fastav Zlin (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)
G GRUBU
21:00 Viktoria Plzen - FCSB (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)
21:00 Lugano - Hapoel Beer Sheva (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)
H GRUBU
21:00 BATE Borisov - Crvena Zvezda (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)
21:00 Köln - Arsenal (Tivibu Spor 3)
I GRUBU
21:00 Salzburg - Vitoria Guimaraes (Tivibu Kanal 82)
21:00 Atiker Konyaspor - Marsilya (TRT 1 & Tivibu Spor 2)
J GRUBU
21:00 Athletic Bilbao - Hertha Berlin (Tivibu Spor 4)
21:00 Östersunds FK - Zorya Luhansk (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)
K GRUBU
21:00 Nice - Zulte Waregem (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)
21:00 Lazio - Vitesse (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)
L GRUBU
21:00 Rosenborg - Real Sociedad (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)
21:00 Zenit - Vardar (Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor)
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