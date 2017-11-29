Bugün Kandil mi? İşte 2017 ve 2018 Diyanet Kandil tarihleri

İslam dinindeki önemli ve mübarek günler arasında yer alan ve Müslümanların da büyük merakla beklediği Kandil günlerinde çeşitli ibadetler yapılıyor. Kandil günlerinin ne zaman olduğunu araştıran vatandaşlar ise "Kandil tarihleri" aramasını internet üzerinde yapıyor. Peki Kandil ne zaman? İşte Diyanet İşleri'nden Kandil tarihleri...

KANDİLLER NE ZAMAN? İŞTE KANDİL TARİHLERİ

İslam dininin Peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olan Mevlid Kandili, bugün milyonlarca Müslüman tarafından ihya ediliyor. Okunan dualar, kılınan namazlar ve okunan Kur'an-ı Kerim'ler ile geçilen Mevlid Kandili'nde, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğumu kutlanmaktadır.

Bu mübarek günde vatandaşlar evlerinde veya camilerde namazlar kılar, işlediği günahların affedilmesi için Allah'tan af diler. Aynı zamanda İslam dininin yardımlaşma ve dayanışma gücünün göstergesi olarak da imkanı olmayan kimselere yardımda bulunulur.

İşte 2017 yılı Kandil tarihleri ve mübarel geceler

2017 Kandil ve Mübarek Geceler 3 Recep 1438 Regaib Kandili 28/29 Mart 2017 Sal/Çar 27 Recep 1438 Miraç Kandili 23/24 Nisan 2017 Paz/Pt 15 Şaban 1438 Berat Kandili 10/11 Mayıs 2017 Çar/Per 27 Ramazan 1438 Kadir Gecesi 21/22 Haziran 2017 Çar/Per 12 Rebîulevvel 1439 Mevlid Kandili 29/30 Kasım 2017 Çar/Per

İşte 2018 yılı Kandil tarihleri ve mübarel geceler

2018 Kandil ve Mübarek Geceler 5 Recep 1439 Regaib Kandili 18/19 Mart 2018 Paz/Pt 27 Recep 1439 Miraç Kandili 13/14 Nisan 2018 Cum/Ct 15 Şaban 1439 Berat Kandili 30 Nisan/01 Mayıs 2018 Pt/Sal 27 Ramazan 1439 Kadir Gecesi 10/11 Haziran 2018 Paz/Pt 12 Rebîulevvel 1440 Mevlid Kandili 19/20 Kasım 2018 Pt/Sal

KANDİLLERDE NELER YAPILIR?

Kandillerde İslam dininin temel ibadetleri yerine getirilir ve işlenilen günahların affı için Allah'tan af dilenir. Öte yandan aşağıdaki ibadetlerin yapılması tavsiye edilir;

Hz. Muhammed için salatü selamlar getirilir ve şefaati ümit edilerek ümmetinden olma bilinci yenilenir,

Kur'an-ı Kerim okunur, okuyan kişiler dinlenir,

Kişiler kendileri ve Mümin kardeşleri için hayır duaları eder,

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları camide cemaat ile birlikte kılınır,

Kandil gecesinin gündüzünde oruç tutmaya çalışılır,

Dualar edilir, şükür namazı kılınır.

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