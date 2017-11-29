Bugün Kandil mi? İşte 2017 ve 2018 Diyanet Kandil tarihleri

İslam dinindeki önemli ve mübarek günler arasında yer alan ve Müslümanların da büyük merakla beklediği Kandil günlerinde çeşitli ibadetler yapılıyor. Kandil günlerinin ne zaman olduğunu araştıran vatandaşlar ise "Kandil tarihleri" aramasını internet üzerinde yapıyor. Peki Kandil ne zaman? İşte Diyanet İşleri'nden Kandil tarihleri...
İslam dininin Peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olan Mevlid Kandili, bugün milyonlarca Müslüman tarafından ihya ediliyor. Okunan dualar, kılınan namazlar ve okunan Kur'an-ı Kerim'ler ile geçilen Mevlid Kandili'nde, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğumu kutlanmaktadır.
Bu mübarek günde vatandaşlar evlerinde veya camilerde namazlar kılar, işlediği günahların affedilmesi için Allah'tan af diler. Aynı zamanda İslam dininin yardımlaşma ve dayanışma gücünün göstergesi olarak da imkanı olmayan kimselere yardımda bulunulur.
İşte 2017 yılı Kandil tarihleri ve mübarel geceler
|2017 Kandil ve Mübarek Geceler
|3
|Recep
|1438
|Regaib Kandili
|28/29 Mart 2017
|Sal/Çar
|27
|Recep
|1438
|Miraç Kandili
|23/24 Nisan 2017
|Paz/Pt
|15
|Şaban
|1438
|Berat Kandili
|10/11 Mayıs 2017
|Çar/Per
|27
|Ramazan
|1438
|Kadir Gecesi
|21/22 Haziran 2017
|Çar/Per
|12
|Rebîulevvel
|1439
|Mevlid Kandili
|29/30 Kasım 2017
|Çar/Per
İşte 2018 yılı Kandil tarihleri ve mübarel geceler
|2018 Kandil ve Mübarek Geceler
|5
|Recep
|1439
|Regaib Kandili
|18/19 Mart 2018
|Paz/Pt
|27
|Recep
|1439
|Miraç Kandili
|13/14 Nisan 2018
|Cum/Ct
|15
|Şaban
|1439
|Berat Kandili
|30 Nisan/01 Mayıs 2018
|Pt/Sal
|27
|Ramazan
|1439
|Kadir Gecesi
|10/11 Haziran 2018
|Paz/Pt
|12
|Rebîulevvel
|1440
|Mevlid Kandili
|19/20 Kasım 2018
|Pt/Sal
Kandillerde İslam dininin temel ibadetleri yerine getirilir ve işlenilen günahların affı için Allah'tan af dilenir. Öte yandan aşağıdaki ibadetlerin yapılması tavsiye edilir;
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