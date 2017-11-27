Mevlid Kandili ne zaman? (2017) Mevlid Kandili duaları

İslam dininin önemli günleri arasında yer alan Mevlid Kandili'ne kısa bir süre kaldı. Bu özel günü bekleyen milyonlarca Müslüman, merakla Mevlid Kandili'nin ne zaman ihya edileceğini araştırıyor. Kandil tarihini bulmak için "Mevlid Kandili ne zaman?" araması yapan vatandaşlar, aynı zamanda bu mübarek günde okunacak duaları da "Mevlid Kandili duaları" aramasını yaparak araştırıyor. Peki Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili duaları nelerdir? İşte detaylar...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? (2017)

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğum gününü ifade eden ve İslam aleminin büyük heyecanla beklediği Mevlid Kandili için artık sayılı günler kaldı. Çeşitli ibadetlerle, Kur'an-ı Kerim okumalarıyla ve dualarla ihya edilecek olan bu mübarek günün ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Bu yıl Mevlid Kandili, 29 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. Mevlid Kandili; kılınacak namazlar, okunacak dualar ve yapılan ibadetlerle ihya edilecek ve İslam dini peygamberi Hz. Muhammed için dualar edilecek.

MEVLİD KANDİLİ DUASI

Efendimiz Hz. Muhammed (sav)in Sen'den istediği her türlü hayrı Sen'den istiyor, yine Peygamber Efendimizin sana sığındığı her türlü şerden de sana sığınıyoruz



Ey ihsanları sonsuz olan Allahım!



Düşe-kalka olsa da hep Efendimiz'in izinde yürüme gayretindeyiz. Nolur bizi bir kere daha sevindir. Sevindir ki; bağının taptaze fidanlarıyla adını âleme tam duyuracak demdeyiz. Bu dünya ışığa hasret gidiyor. Bizler o kırık azimlerimiz ve o çatlamış ümitlerimizle, yolların hakkını veremesek de hep yollardayız. Sadece hislerimizle de olsa, aradığımız hep senin habibin; Nolur gönüllerimiz bir kere daha onunla dolsun, ufuklarımızı saran şu upuzun geceler yerlerini gündüzlere bıraksın ve viladeti bizim hakiki bayramımız olsun..



Ey yapılan dualara cevap veren Allâhım Sana itaat edilir Sen karşılığını veririsin; Sana isyan edilir, sen bağışlar ve affedersin, darda kalanlara icabet edersin, zararı sıkıntıyı ortadan kaldırırsın. Hastalara şifa, dertlilere deva verirsin. Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul buyur ya Rabbi!

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

İslam dininde yalnızca Mevlid Kandili'ne özel bir ibadet bulunmamaktadır. Bu nedenle Mevlid Kandili'nde standart ibadetler uygulanır. İşte Mevlid Kandili'nde yapılabilecek olan ibadetler;

● Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

● Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. (Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.))

● Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Nafile namazı nasıl kılınır, aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

● Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

● Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.

● Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı. Tevbe istiğfar nedir aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

● Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

● Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

● Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

● Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

● Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

● Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

● O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

● Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

● Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

● Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.

● Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

● Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

● Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

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