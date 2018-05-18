İstanbul, ‘Zulme lanet, Kudüs’e destek’ diyecek

ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasının ardından Filistinli protestocuların İsrail askerleri tarafından katledilmesine Türkiye’den en kitlesel tepki, bugün İstanbul’dan verilecek. Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan'ın haberine göre Yenikapı Miting Alanı’ndaki hazırlıklar dün gün boyu sürdü ve alan mitinge hazır hale getirildi. Filistin halkına destek mitingi için alana “Zulme lanet, Kudüs’e destek” yazılı büyük bir sahne kuruldu. Sahnenin iki yanına da “İnsanlık adına İstanbul ayakta” yazıları asıldı. Ayrıca alana vinçlerle dev hoparlörler yerleştirildi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi sonrasında gerçekleştirilecek miting için AK Parti teşkilatları afiş ve broşür dağıttı. Mitingde de ayrıca katılımcılara Türk ve Filistin bayrakları dağıtılacağı belirtildi. Saat 16.00’da başlayacak mitingde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vatandaşlara seslenecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı açıklama ile mitinge katılacağını, “Yarın Yenikapı’da düzenlenecek ‘Zulme Lanet, Kudüs’e Destek’ mitinginde aziz milletimizle beraber olacağız” diyerek duyurdu.

PAZAR GÜNÜ DE DİYARBAKIR MİTİNGİ

İsrail’in mezalimine yönelik çeşitli kararlar alan Türkiye’nin düzenlediği diğer miting ise pazar günü Diyarbakır’da gerçekleştirilecek. Mitingde bir konuşma yapacak olan Başbakan Binali Yıldırım, aynı gün bölgedeki birkaç ile de ziyarette bulunacak. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Yıldırım, böylece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden seçim mitinglerinin startını da verecek. Pazar günü Bosna Hersek’e resmi ziyaret gerçekleştirmesi planlanan Erdoğan’ın, mitinge katılması beklenmiyor.

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