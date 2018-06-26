Meclis, 27. Dönem Milletvekili Seçimi’nin ardından babadan siyaseti öğrenen birçok oğulu da ağırlayacak. Aktif siyaset hayatlarını noktalayan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç İstanbul’dan, eski İçişleri Bakanı, DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar’ın oğlu Zülfü Tolga Ağar ise Elazığ’dan milletvekili seçildi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre AK Parti İstanbul 3. Bölge’den milletvekili olan Ahmet Mücahit Arınç (32) Bilgi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi eğitimi aldı. Enerji ve petrol sektöründe faaliyet gösteren yabancı bir şirkette kıdemli uzman ve genel müdür danışmanı olarak görev yaptı.

AK Parti’den Elazığ milletvekili seçilen Zülfü Tolga Ağar (33) üniversite eğitimini ABD’de tamamladı. Türkiye’ye döndüğünde özel bir şirkette ürün müdürü ve dış pazarlama müdürü olarak görev yaptı. Ardından ticaret hayatına atıldı. Zülfü Tolga Ağar’ın yanı sıra babası Mehmet Ağar da Elazığ’da yoğun bir seçim çalışması yürütmüştü.

HABERAL’IN OĞLU MECLİS’E GİRDİ

Siyaset bayrağını babalarından devralan eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş (64) ve 24. Dönem Milletvekili Mehmet Haberal’ın oğlu Erkan Haberal (47) da yeniden Meclis yolunu tuttu. Eski Devlet Bakanı Eyüp Cenap Gülpınar’ın oğlu Mehmet Kasım Gülpınar (49) da yeniden milletvekili seçildi. Şanlıurfa’da AK Parti 2. sıradan aday olan Gülpınar, TBMM Başkanvekilliği görevini yürütmüştü.