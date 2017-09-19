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Vietnam’ın başkenti Hanoi şehrinde gerçekleşen çekimler sırasında Hanoi’ye 4 saat uzaklıkta olan UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ha Long Bay’a da (Ha Long Körfezi) giden güzellerden Diva Bülent Ersoy, yıllar sonra ilk kez mayolu denize girerken görüntü verdi.