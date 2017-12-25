Hürriyet’in haberine göre, Bülent Ersoy arkadaşları ile birlikte önceki akşam Etiler’de bir kebapçıya gitti.

Ersoy restorandayken mekânın görevlileri ‘Bülent Ersoy’un görüntü vermeyeceğini' söylendi.

Gazeteciler tarafından olumsuz yanıt alan görevliler adeta çılgına döndü. Çalışanlar, Ersoy’un aracını mekana sıfır yanaştırıp şemsiyeler açıp, ünlü ismin röportaj vermesini engellemek istedi.

Ersoy görevlilere ' hemen o şemsiyeyi kapat, neden görüntü alınmasını engelliyorsun' diye tepki gösterdi.



Kendisine uzatılan mikrofonlara konuşan Ersoy, 'Buraya yemek yemeye geldik ama maalesef aç kaldık çocuklar. Çok moralim bozuk, olamaz böyle bir şey resmen etleri kokuyor. Beni hasta etmek niyetindeler galiba bunlar, çok sinirlendim gerçekten.' sözleriyle tepki gösterdi.

Ersoy’un sinirli halleri dikkatlerden kaçmazken mekan görevlilerine 200 lira bahşiş bıraktığı öğrenildi.