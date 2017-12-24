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K.K.: Bu konsersizlik ortamında 100 bin bilet iyi rakam gibi görünüyor. Ama ben Sıla ayarında bir sanatçının 80 milyonluk bir ülkede 500 bin, 1 milyon bilet satmasını bekliyorum. Bu yüzden de 100 bin bileti, müzik sektörünün içinde bulunduğu durumu gösteren acıklı bir şarkı gibi dinliyorum! İlişkiye gelince Sıla’nın, Ahmet Kural’a pozitif etkisi olmuştur.