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HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

24.12.2017 - 10:31 | Güncelleme:

  • 1 Bülent İpek: Bu kavgaya Kaan el koysun
    1 | 37

    HT MASA ekibi, bu hafta Kıvılcım Ural ile Seçkin Piriler arasında kılıçların yeniden çekilmesini, Sıla’nın ‘Yılın En Çok Bilet Satan Sanatçısı’ plaketi almasını, Mustafa-Emina Sandal çiftinin ilişkilerinin akıbetini, SHOW TV’de yayınlanacak ‘Yuvamdaki Düşman’ dizisiyle Nebahat Çehre’nin ekrana dönüşünü ve Gülben Ergen’in açtığı dava sonucunda Erhan Çelik’in 5 yıla kadar hapsinin istenmesini masaya yatırdı.

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  • 2 Bülent İpek: Bu kavgaya Kaan el koysun
    2 | 37

    ‘Bu kavgaya Kaan el koysun’

     Bu haftaya Kıvılcım Ural ile Seçkin Piriler arasında yaşanan söz düellosu damgasını vurdu. Ural’ın gündeme getirdiği “Seçkin Piriler çocuğunu evden kovdu” iddiası sonrası olay büyüdü. Piriler, Ural’ı mahkemeye vererek 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Daha neler göreceğiz sizce?

  • 3 Bülent İpek: Bu kavgaya Kaan el koysun
    3 | 37

    İpek Durkal: Her ikisiyle de empati yapmaya çalışıyorum, olmuyor. İkisi de ayrı arıza. İkisi de birbirini kışkırtıyor. Son olayda Kıvılcım Ural çizmeyi aştı. Kaan’ın gözünü ‘duman’ bürüdü herhalde, olan biteni hiç görmüyor gibi.

  • 4 Bülent İpek: Bu kavgaya Kaan el koysun
    4 | 37

    Kadir Kaymakçı: Bu üçlü, aralarında yaşananlarla ilgili her “Yok artık, pes!” dediğimizde çıtayı daha yukarı çıkarıp nihayet “Oha!” düzeyine çıkarmayı başardı! Sanat camiasında böyle bir tartışmanın ortasında kim kalır diye sorsalar adını en sona yazacağım Kaan Tangöze’nin ‘televole’ malzemesi olması şaşkınlığımı artırıyor.

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  • 5 Bülent İpek: Bu kavgaya Kaan el koysun
    5 | 37

    Oben Budak: Ayrılık hikâyesi konusunda gittikçe dibe batıyorlar, sinirler gerildi, durmazlarsa bir rezalet çıkacak gibi duruyor. Seçkin’in çocuğunu evden kovması olayına inanmıyorum, en fazla bir an dayanamamış ve “Babana git” demiş olabilir. Çok yaramaz bir çocuk, onlarla bir hafta sonu geçirdim ve Seçkin’i ne kadar zorladığını gözümle gördüm.

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Yorumlar 3
  • Misafir 8 saat önce
    Kimi ahirete kimi bu dunyada para ya deger verir insan pisikolojisi
  • Misafir 3 saat önce
    paraya değer verdikten sonra nerde verdiğinin ne önemi var sonuçta insanın doğasında var herkez ama herkez paragözdür:)
  • Misafir 9 saat önce
    Kaç gün oldu hala bu adama "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan bir işlem yapılmadı. Neden? çünkü çağdaş O kadar yorum yazanlara da yazıklar olsun bu konuya değinen hiç olmamış herkes görmezden geliyor
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