HT Magazin'den Zeynep Çolak'ın haberine göre, internetin yaygınlaştığı son 10 yılda albümlerin fiziki satışları üçte bir oranında düşerken dijital gelirler 20 kat arttı ancak bu artış gelir farkını karşılamaktan çok uzak. Yıllık toplam gelir 10 yılda 128 milyon liradan 108 milyon liraya düştü. MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan, “Müzik dünyası teknolojiye yenildi. Dijital platformlar sıkıntı yarattı” diyor.

"TELİF YASASI YENİLENMELİ"

DMC’nin patronu Samsun Demir’e göre suçlu Youtube: “Halk müzik platformları yerine ücretsiz Youtube’u seçiyor. Telif yasası yenilenmeli.” Genç müzisyenlerin önünü dijital platformların açtığını söyleyen Poll Production’ın patronu Polat Yağcı ise “Bu bir dönüşüm, dijitale ayak uydurmalıyız” şeklinde konuşuyor.

MÜZİK SEKTÖRÜ ÇIKIŞ YOLU ARIYOR

Fiziksel albüm satışları son 10 yılda üçte bir azalırken dijital gelirler 20 kat arttı. Buna rağmen dijital gelirler, düşen fiziki satışları karşılamaktan uzak.

Müzik dünyası internetin egemen olduğu günümüz piyasasında gelirlerini artırmanın yollarını arıyor. İnternetin giderek yaygınlaştığı son 10 yılda fiziki satışlar üçte bir oranında düşerken, dijital gelirler 20 kat arttı ancak bu artış aradaki gelir farkını karşılamaktan çok uzak. Çünkü yıllık toplam gelir 10 yılda 128 milyon liradan 108 milyon liraya düştü. MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan konuyla ilgili “Müzik dünyası teknolojiye yenik düştü. Albüm satış- ları azaldı. Dijital platformlar sıkıntı yarattı” diyor.

"TELİF YASASI YENİLENMELİ"

DMC’nin patronu Samsun Demir’e göre suçlu Youtube: “Halk müzik paltformları yerine ücretsiz Youtube’u seçiyor. Telif yasası yenilenmeli.” Avrupa Müzik Genel Müdürü Deniz Erdem umutlu “Müzik büyük bir dönüşüm geçiriyor. Biz bunu görüp 2004’ta yatırım yaptık. Üretmeye devam etmek zorundayız.” Genç müzisyenlerin önünü dijital platformların açtığını söyleyen Poll Production’ın patronu Polat Yağcı ise “Bu bir dönüşüm, Dijitale ayak uydurmalıyız” şeklinde konuşuyor.

DÜŞÜŞ TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Türkiye müzik endüstrisinin yüzde 80’lik bir kısmını, yabancı repertuvarın tamamını ve 72 üye şirket nezdinde müzik yapımcılarını temsil eden MÜ-YAP (Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği) verilerine göre Spotify ve Apple Music gibi servisler üzerinden müzik dinleme ve satın alma alışkanlıklarını araştırdık. Dijital satışların geliri hızla artmasına rağmen ancak geçen yıl fiziki satış- ları geçebildi. Fiziki satışta 2013 yılından bu yana düşüş devam ediyor. Dijitalin satışların artması ise geliri düşük olduğu için toplam geliri yükseltmeye yetmedi.

"BİRÇOK GENÇ SESİNİ DİJİTALDEN DUYURUYOR"

Dijital müziğin daha verimli olduğunu söyleyen Poll Production kurucusu Polat Yağcı, gençlerin önünü dijital platformların açtığını söyledi. Yağcı, “Dijital, müzik sektö- rüne zarar getirmemiş aksine fayda sağlamıştır” derken, sektördeki değişimi şöyle değerlendirdi: “Fiziki albüm satışlarının azalması müzik sektöründe bir sorun olduğu anlamına gelmez. Bu bir dönü- şüm. Müzik sektöründeki herkes dijital sisteme ayak uydurmak, çalışmalarını buna göre yapmak zorunda.”

"GELİR KAYBININ NEDENİ YAPIMCILAR"

MOKO Yapım’ın sahibi prodüktör Murat Yıldırım, müzik dünyasında gelirlerin düşmesiyle ilgili “Bu kayıbın nedeni dijital değil. Yapımcılar suçlu. Sürümden kazanma mantığı geldi son yıllarda. İyi şarkı üretimi ve yatırımı azaldı. Gereksiz şarkıların hâkim olduğu ziyan bir 10 yıl geçirdik. Satan satıyor. Tarkan 400 bin, Sezen Aksu 200 bin sattı. Single modası bitmeli. Albüm olmazsa kimse single için para vermez” şeklinde konuşuyor.

"MÜZİK DÜNYASI TEKNOLOJİYE YENİK DÜŞTÜ"

Seyhan Müzik kurucusu aynı zamanda MÜ-YAP Başkanı olan Bülent Seyhan, artan dijital satışlar ve düşüşte olan fiziki satışlar hakkında konuştu. Seyhan, “Müzik dünyası teknolojiye yenik düştü” derken, “Telif bilinci arttığında tekrar müzik sektörü ayağa kalkacaktır” sözleriyle umutlu konuşuyor.

"ÇATIŞMALAR BİR KENARA BIRAKILMALI"

DMC Genel Müdürü Samsun Demir, dijital yayıncıların aylık abonelik servislerinin gelişmesi gerektiğini söylerken, “Tüketici ücretsiz Youtube’u tercih ediyor. Youtube gelirleri reklam gelirlerine bağlı ve henüz reklam verenler yeterli bütçe ayırmadığından Youtube sektöre zarar veriyor” diyor. “Yeni yasanın çıkması gerekiyor” diyen Demir, kişisel çekişmelerin sektör düzlüğe çıkıncaya kadar bir tarafa bırakılması gerektiği görüşünde.

"5 YIL ÖNCE DAHA ÇOK ALBÜM ÜRETİYORDUK"

Avrupa Müzik Genel Müdürü Deniz Erdem, dijital ve fiziki satışları değerlendirdi. Erdem, “Dijital müzik satışları artarken, fiziksel müzik satışları azalmaya devam ediyor fakat bu durum bizi korkutmuyor” dedi. Dijital dünyanın gelişmesiyle ilgili olumlu düşünceleri olduğunu belirten Erdem şunları söyledi: “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de müzik alanında büyük bir dönüşüm var. Dijital müzik satışları artarken, fiziksel müzik satışları azalmaya devam ediyor. Bu durum bizi korkutmuyor. 5 yıl öncesine göre daha az fiziksel albüm üretiyoruz.”