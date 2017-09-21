FUTBOL
Bülent Uygun'dan çok sert açıklamalar
21 Eylül 2017 Perşembe, 15:44:30 | Güncelleme: 15:54:31
-
1
1
|
30
Osmanlıspor'un eski teknik direktörü Bülent Uygun, Radyospor'a çok konuşulacak açıklamalar yaptı:
-
2
2
|
30
"Osmanlıspor'un biraz daha zamana ve oyuncuların özgüvene ihtiyacı vardı. Takımda bazı şeyleri ileriye götürdük; topla oynamaları 30-35'ken 60-65'e yükselttik. Bir tek bunu sonuçlara yansıtamadık. Yoksa Osmanlıspor çok iyi yönetilen, mükemmel bir takımdı. Futbol hayatım boyunca da ilk defa istediğim sonuçları alamamanın üzüntüsünü yaşıyorum"
-
3
3
|
30
"Giyim tarzımı eleştirenlere gülüyorum... Aslında Twitter falan kullanmam. Bu insanların durumlarını aklım almıyor. Sabahları moda ve stil programları var. Herhalde herkes onları izliyor... Allah'ın apaçisi, giyinme özürlüsü bana sallıyor. Başarısız, vasıfsız kişiler küfür ederek, kendilerini yücelttiğini zannediyorlar.
-
4
4
|
30
Kendilerini gördükten sonra anladım ki bu ülkede evliya olsan problem yaşarsın. Beni eleştiren kişilere gerçekleri anlatmışımdır.Tabiri caizse bunlara tükürdüğünü yalatmışımdır. Elhamdülillah müslümanım ve Türk'üm. Çok başarılı mıyım? Hayır. Bu ülkede UEFA ve Şampiyonlar Ligi kaldırdım mı? Hayır. Ben de onları da istedim ve bunun için de çalışıyorum"
-
5
5
|
30
"Sivasspor'a baktığınız zaman takıma kayyum atanmış ve UEFA'ya götürdüm. Buca'da yaşadığım süreç var ve yanlış lanse edildi. Buca'da Mehmet Seyit Özkan ve Mehmet Bektur vardı. Mehmet Seyit Özkan altyapıdan yetiştirdiği takımların başarılı olmasını istedi ve hazmedemedi. Altyapıya yatırım yapan başkan olduğu için de destek aldı.
-
6
6
|
30
Transfer rakamları konuşuluyor. Buca'da benim olduğum dönemde yapılan transfer toplam 17'dir. Hangi takım çıkarsa zaten 16-17-18 transfer yapmak zorunda. Ben, Bucaspor'a gittiğimde benden büyük İsmet ve Erman vardı. Benden büyük adamları mı oynatacaktım?
-
7
7
|
30
Şu an Trabzonspor'da olan Kamil Ahmet Çörekçi'ye 50 milyar lira ödeyerek aldık. Diğerlerine de bonservis vermedik. Mehmet Bektur oradadır ve sorun her şeyi söyler. Mehmet Seyit Özkan giderken antrenman çimlerini bile söktürdü. Buca bu durumdaysa ona sormak lazım! Bana gitmem için her türlü oyunlar oynandı ve benim yerime hoca getirildi."
-
8
8
|
30
"Elazığ'da da aynı şeyler oldu. 16-17 transfer yaptık ve o sezon ligde kaldık. Sivasspor'da 73 puanla UEFA'ya gittim mi? Gittim. Şampiyonlar Ligi'ne gittik mi? Gittik. Sonra Eskişehir'de, '32 transfer yaptın' diyorlar. 7. haftada geldim, transfer sezonu bitmiş.
-
9
9
|
30
Devre arasında Anadolu'dan tek transfer yapmayan takımdır. Ama sorsan hep iftira. İftiranın da bir şeyi olur. Gaziantep'de 18 transfer söylentileri var. Ben gittim ligin bitmesine 12 hafta vardı. Nasıl bir yalancısınız, şerefsiz, haysiyetsiz misiniz? Gaziantepspor'da ilk dönem imkansız denilen işi yaptık."
-
10
10
|
30
"Geçen sezon 14 hafta kala yine kurtarmak için gittim ama bir tek ben inanmışım. Maalesef İbrahim Kızıl ekonomik olarak son noktaya geldiği için... Kimse evine ekmek götüremiyodu. Personele, futbolculara harçlıklar dağıttım.
-
11
11
|
30
Cemal Kalyoncu'dan rica ettik. '3 trilyon ihtiyacımız var' dedik. İsim hakkı için 4 yıllık 12 trilyona sponsor oldu. Maaşlar dağıtıldı. Daha sonra yabancılar kaçmaya başladı, intihar olayı da oldu. En son da 12 trilyon engellendi. Kümede kalma da ortadan kalktı."
-
12
12
|
30
"Transferi ben yapıyormuşum gibi ülkede öyle bir ortam yaratıldı ki... Hıncal Uluç; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın reyting yaptığını biliyor. Sivasspor'dayken, 'Bir şey yapamaz' dedi. Sivasspor'u UEFA'ya götürdüm ve onun yüzüne vurdum ve ondandır beni eleştiriyor. Hıncal Uluç dörtlü koşu yarışında 100 metreyi bitiremeyen bir adam. Dedeciğim artık evine git!"
-
13
13
|
30
"Osmanlıspor'da zaten toplam 8 transfer yapıldı. 2 tanesi göreve gelmeden gerçekleşti. 8 tranfer için '18' diyorlar. Üzerine '1' rakamı ekleniyor. Kulüp zaten, 'Bülent Uygun, transfere müdahil değil' diye açıkladı ama insanların kafasında algı yaratılıyor. Bu ülke nereye gidiyor? Algı yapmaya çalışıyorlar.
-
14
14
|
30
İnsanlar bizi eleştirebilir ama iftira atmadan. Zaten ülkemizde sıkıntılı insanlar var. Bize ana avrat küfür ediyorlar. Twitter ve Instagram'da bir gider var! Varsa yeteneğin kendin de yap!
-
15
15
|
30
'Bülent Uygun, Osmanlıspor'da başarısız oldu' dese kabul ederim. Bunun adı başka bir şeydir. Ben az 150 kişiyi mahkemeye verdim. Bunlardan çok ağır küfür olmayan özür dilediler hesaplarından onları affettim."
-
16
16
|
30
"Türkiye'de her şey mükemmel yönetiliyor, projeler filan falan dediklerime inanmayın her şey batak içerisinde. İlk günah çıkartılan da teknik direktörler. Zaten transferi teknik direktörler yapmıyor. Başakşehir örneği var: Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı üzerinden yapıyor ve sonuç ortada."
-
17
17
|
30
"Yabancı kuralı olmalı. Gerek diğer konularda yabancılarımız var onlar bizim gibi. Yabancının bir kriteri ve olmalı ama bu kadar olmamalı. 10 milyon genç var ve bunun yetiştirilmesi lazım. Ben 25 yıldır söylüyorum. Biz demek ki altyapıya önem vermiyoruz. Direkt kaldırılsa, elde olanlarla idare edeceğiz. Altyapı eğitim sistemini doğru kurduktan sonra 6,7 en fazla 8 olan bir ortam yaratılmalı.
-
18
18
|
30
Bana; Hagi, Alex, Quaresma lazım. Takıma kalite katacak adam lazım. Her takımın 17-18 yabancısı var ve dışarıda kalıyor. Altyapı hocamın maaşı 1500 TL. Teknik direktörler ve sporcular vergilerini kendi versin. Kazanan benim karşılığını da devlete ödeyeceğim. Yöneticiler üslupsuz açklamalar yapıyor ve kulüp ödüyor...
-
19
19
|
30
Bunu kişi kendi ödemeli bunu yapalım bir daha yapacacak mı?" Geçen sezon TFF hangi takıma 5 trilyon verdi? Sen bunları neden denetlemiyorsun? Herkes her şeyi biliyor kimse bir şey yapmıyor. Bunları söylemesi gereken TFF Başkanı, A Milli Takım Teknik Direktörü ve yöneticiler."
-
20
20
|
30
"Bana '85 transfer yapmış diyor' Ortaya çıkıyor, hiç birinde yapmamışız. Başarılarınla prim yapamıyorlar. 2-3 like ve RT onları mutlu ediyor. Bunlar da insanları yönetiyor. 1 milyon takipçisi var ve gündem olmaya çalışıyor."
-
21
21
|
30
"Arda Turan da mesela Türkiye'nin pırlantası. Hataları da var ama yerden yere vurduk. Herkes kendi ülkesinin yıldızlarını parlatıyor. Biz de yerin dibine sokuyoruz. Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu olmasa genç yok. Demek ki bunları yapacak yönetici yok. Yönetici transfer edelim o zaman.
-
22
22
|
30
Şenol Güneş, dünya üçüncülüğünü tattırdı. Adamın giydiği ceketten dolayı yerden yere vurdular. Medyada adamı resmen harcamaya kalktılar. Şenoş Güneş, Fatih Terim, Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman bunlar değerlerdir. Bu ülkeye hizmet etmişlerdir.
-
23
23
|
30
Bu değerlerin yaptıkları da ortadadır. A Milli Takıma teknik direktör olması gereken kişi Şenol Güneş'tir. A Milli Takım'da da değişiklikler olmalıdır. Uçakta o kadar adamı deplasmana götüreceğine altyapıya harca."
-
24
24
|
30
"Profesyonel hakemlik olsun' dedim diye Zekeriya Alp Efendi beni 12 yıl önce çok eleştirdi. Trilyonlar kazananların olduğu yerde hakemlerin de sabit maaşları ve doğru olduğu yerde antrenör ve primleri olmalı. Benim dediğim sisteme geçilmedi ama VAR en azından maçın kaderini etkilyecek bir karar mercidir.
-
25
25
|
30
Osmanlıspor - Sivasspor maçında 1. dakikadaki pozisyon penaltı değildi, Bursa'da Gaziantep'in düştüğü maçta penaltımız verilmedi. Bülent Yıldırım'ın hataları saymakla bitmez! En azından maçın kaderini etkileyecek hataların önüne geçmiş oluruz. Türk sporuna hayırlı olsun."
-
26
26
|
30
"Biraz dinleneceğim. Antrenman bilimi üzerine bir kitap yazdım ama, 'Başarısız olunca senin yazdığın kitaptan ne olur' derler. Çok değerli isimlerden bir antrenörlük kitabı yazdım. Bunu okuyan artık bana bilimsel sallayabilecek.
-
27
27
|
30
O anlamda güzel bir kitap. Maliyeti çok yüksek olsa da 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için bağışlayacağım. Kitabın da basımı bitti. Ben takımla uğraşmaktan vakit bulamadım."
-
28
28
|
30
"Katar'dan sezon başı 3 takımdan teklif vardı. Osmanlıspor'a gideyim diye dua ettim ama 'Hayırlısıyla' demediğim için olmadı herhalde, kısmet değilmiş. Şimdi de yurt dışından ve Katar'dan bir teklif var. Önümüzdeki süreçte bakacağım. Allah izin verirse erkek çocuğum olacak. Biraz da hanımım ve çocuğumla ilgileneceğim.
-
29
29
|
30
Çalışırsan her şeyi başarabilirsin. Mourinho için, '8 kez topu sektiremez' dedim ama o adama imkan verildi ve başardı. Tercümanlıktan gelip, imkanlar verildiğini anlattım. Yine diyorum. 8 kez top sektiremez. Fakat imkan verilirse, başarı gelir. Wenger de olsak babalarını oğlu da olsak, 25 yıl sabretmezler."
-
30