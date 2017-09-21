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FUTBOL

Bülent Uygun'dan çok sert açıklamalar

21 Eylül 2017 Perşembe, 15:44:30

  • 1 Bülent Uygun'dan çok sert açıklamalar
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    Osmanlıspor'un eski teknik direktörü Bülent Uygun, Radyospor'a çok konuşulacak açıklamalar yaptı:

  • 2 Bülent Uygun'dan çok sert açıklamalar
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    "Osmanlıspor'un biraz daha zamana ve oyuncuların özgüvene ihtiyacı vardı. Takımda bazı şeyleri ileriye götürdük; topla oynamaları 30-35'ken 60-65'e yükselttik. Bir tek bunu sonuçlara yansıtamadık. Yoksa Osmanlıspor çok iyi yönetilen, mükemmel bir takımdı. Futbol hayatım boyunca da ilk defa istediğim sonuçları alamamanın üzüntüsünü yaşıyorum"

  • 3 Bülent Uygun'dan çok sert açıklamalar
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    "Giyim tarzımı eleştirenlere gülüyorum... Aslında Twitter falan kullanmam. Bu insanların durumlarını aklım almıyor. Sabahları moda ve stil programları var. Herhalde herkes onları izliyor... Allah'ın apaçisi, giyinme özürlüsü bana sallıyor. Başarısız, vasıfsız kişiler küfür ederek, kendilerini yücelttiğini zannediyorlar.

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  • 4 Bülent Uygun'dan çok sert açıklamalar
    4 | 30

    Kendilerini gördükten sonra anladım ki bu ülkede evliya olsan problem yaşarsın. Beni eleştiren kişilere gerçekleri anlatmışımdır.Tabiri caizse bunlara tükürdüğünü yalatmışımdır. Elhamdülillah müslümanım ve Türk'üm. Çok başarılı mıyım? Hayır. Bu ülkede UEFA ve Şampiyonlar Ligi kaldırdım mı? Hayır. Ben de onları da istedim ve bunun için de çalışıyorum"

     

  • 5 Bülent Uygun'dan çok sert açıklamalar
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    "Sivasspor'a baktığınız zaman takıma kayyum atanmış ve UEFA'ya götürdüm. Buca'da yaşadığım süreç var ve yanlış lanse edildi. Buca'da Mehmet Seyit Özkan ve Mehmet Bektur vardı. Mehmet Seyit Özkan altyapıdan yetiştirdiği takımların başarılı olmasını istedi ve hazmedemedi. Altyapıya yatırım yapan başkan olduğu için de destek aldı.

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