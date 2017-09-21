Bülent Uygun'dan çok sert açıklamalar

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"Yabancı kuralı olmalı. Gerek diğer konularda yabancılarımız var onlar bizim gibi. Yabancının bir kriteri ve olmalı ama bu kadar olmamalı. 10 milyon genç var ve bunun yetiştirilmesi lazım. Ben 25 yıldır söylüyorum. Biz demek ki altyapıya önem vermiyoruz. Direkt kaldırılsa, elde olanlarla idare edeceğiz. Altyapı eğitim sistemini doğru kurduktan sonra 6,7 en fazla 8 olan bir ortam yaratılmalı.