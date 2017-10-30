Bülent Yavuz'dan Fenerbahçe-Kayserispor maçı yorumu

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Fenerbahçe'nin 1. golünde tartışılan bir faul pozisyonu var. Ozan rakibin ayağına basarak boşta kalan topu alıyor ve o top 7-8 pastan sonra yine Ozan tarafından gole çevriliyor. Kanaatimce bu bir faul olmalıydı ama hakem bunu es geçti.