Karşılaşmaya daha iyi başlamak istediklerini söyleyen Bulut, "Maalesef iyi bir başlangıç olmadı. Erken gol yedik. Sadece bugün değil bütün sezon boyunca bireysel hatalardan çok çektik. Bugün de iki hatadan iki gol yedik. Galatasaray'ı tebrik ederim. İkinci yarı değişiklik yapınca hücumda etkili olmak istedik, Galatasaray ilk yarıdaki gibi gelemedi. Sadık sakatlandıktan sonra maalesef 10 kişi kaldık. 10 kişiyle zorlandık, takımlar arasındaki kalite belli" dedi.



"BEN GELDİKTEN SONRA OYNADIĞIMIZ SİSTEMLER; 4-2-3-1 VE 4-3-3"

Karşılaşmadaki sistemlerini değerlendiren Bulut, "Sistemle ilgili ben geldikten sonra oynadığımız sistem 4-2-3-1 veya 4-3-3. Maça 4-3-3 başlarsınız, bir futbolcu öne kaydığında değişebilir. Birkaç maç 3-5-2 oynadık, onda da etkili olduğumuzu düşünüyorum. Fenerbahçe maçı gibi. Büyük bir takıma karşı bunları yapmak güzel. Trabzon'a karşı da 3-5-2 başladık. Trabzon çok geniş alanda oynayan bir takım. Rıza hocanın takımları böyle. Orada da 4-1 mağlup olduk, iyi günümüzde değildik" diye konuştu.



"KALMAM BAŞKAN VE YÖNETİME BAĞLI"

Erol Bulut son olarak Malatya'da devam edip etmeyeceği ile ilgili olarak, "Yönetimle oturup konuşacağız, bazı detayları konuşmamız gerek ileriye dönük. Yeni Malatyaspor'u bir yerelere getireceksek, bazı değişimler gerekiyor. Olduğumuz yerde sayarsak başka takımlar seni geçer. Tesis olsun, transfer olsun, değişiklik gerekiyor. Burada mutluyum, kalmam sadece başkan ve yönetime bağlı" diyerek sözlerini noktaladı.

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