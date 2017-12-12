Google, yılın en iyilerini seçti. Türkiye’nin en sevilen haber uygulaması Bundle, 7 farklı kategoriden 36 uygulamanın girdiği listede yılın en iyi haber uygulaması oldu!



Google, Bundle için "Kapsamlı içeriği, beğenilen arayüzü, detaylı arama seçenekleri, haber kaydetme özelliği ve kaliteli son dakika bildirimleriyle günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden." ifadesini kullandı.





"2017’nin En İyi Uygulamaları" listesine giren tek haber uygulaması Bundle; "En İyi Günlük Yardımcı" kategorisinde yer aldı. Sağlık ve üretkenlik araçlarının bulunduğu kategori "Sağlıklı alışkanlıklar kazanmamıza ve günlük işleri daha verimli ve keyifli hale getirmemize yardımcı olan araçlar." olarak tanımlandı.

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