Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın etkin pişmanlıktan faydalanmasından sonra FETÖ'deki çözülme devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Akın'ın FETÖ üyesi olduğunu kabul ederek teslim olması ve adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından ülke genelinde yaklaşık 100 "kripto FETÖ"cü daha itirafçı olmak için savcılıklara başvurdu.
ETNİK PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAK İSTEDİLER
İtirafçı olan askerlerin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri öğrenildi.
İtirafçı olmak isteyenlerin net bilgiler vermeleri gerektiği, FETÖ üyesi olduklarını kabul etmeleri, katılmışlarsa örgüt toplantılarına kimlerle gittiklerini söylemeleri ve sorumlu "abi" veya "abla"larına ait bilgileri paylaşmaları, FETÖ hakkında somut bilgi vermemeleri halinde itirafçı olamayacakları ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanamayacakları belirtildi.
FETÖ ELEBAŞI İTİRAFÇILARI 'KAFİR' İLAN ETMİŞTİ
AA'nın haberine göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, bazı rütbeli asker ve polislerin örgüt üyesi oldukları itirafında bulunup örgütteki bazı önemli isimleri deşifre etmesiyle paniğe kapılarak itirafçı olan kişileri kafirlikle suçlamıştı.
Örgüt üyelerini ayakta tutmak, talimatlar vermek, çözülmelerin önüne geçmek amacıyla hazırlanan videoda FETÖ'nün kritik süreçten geçtiğini, bu dönemde pek çok kişinin tercihini yanlış yaptığını iddia eden Gülen, itirafçı olmak yerine şiddete maruz kalınmasının tercih edilmesinin "sevap" kazandıracağını öne sürerek, örgüt üyelerini deşifre ve yaptıklarını itiraf eden kişilerin günde "10 vakit" namaz kılsalar da "İslam yolunda kafir" olacaklarını ileri sürmüştü.
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