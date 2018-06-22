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Özçivit’e bir türlü ulaşamayan Medenica, amacına ulaştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı önce oyuncunun basın danışmanıyla iletişime geçti. Basın danışmanının aracılığıyla her iki isimde buluştu. Buluşmada heyecanlı olan Vesna Medenica, Burak Özçivit’e ülke olarak çok hayran olduklarını anlattı. Birçok Türk’ün ülkesinin vatandaşlığını ve oturma iznini aldığını söyleyen Medenica, Özçivit’e seve seve ülkesinin vatandaşlığını verebileceğini söyledi.