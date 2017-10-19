Burak Özçivit ev sorusunu duyunca...

Burak Özçivit, yeni sinema filminin senaristleriyle önceki akşam Etiler’deki bir restoranda bir araya geldi.



Hürriyet'in haberine göre; Kerem Bürsin’le başrolü paylaşacağı “Can Feda” filminin çekimlerine başlayacaklarını söyleyen Özçivit, “Murat Boz’la ‘Kardeşim Benim 2’yi çektik. Şimdi Kerem’le bu filmde olacağız” dedi.





Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit 29 Haziran’daki düğünlerinden önce İstinye’de bir dairede oturuyordu. Bu ev Fahriye Evcen’e aitti.



Çift Beykoz'da 4 katlı, bahçeli ve havuzlu bir villa kiraladı.



Oyuncu, eşi Fahriye Evcen’le 4 katlı villa kiraladıkları iddiası hakkında ise konuşmak istemedi: “O işler konuşulmaz!”

burak özçivit

Fahriye Evcen