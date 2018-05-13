HT Masa, haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

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İ.D.: Birkaç yıl önce ben de Cape Town’a gittim. Bizi adını hatırlamadığım bir yere öğlen yemeğine götürdüler. Orada biz de bir leoparla poz verdik. Leopar sakinleştirilmişti ve bizden yine de çok dikkatli olmamız istendi. Çünkü bu sakinleştirilmiş hayvanlar tepkisiz değilmiş, kendilerini tehlikede hissettiklerinde ya da karınları açken tepki verebiliyorlarmış. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’e tepki verilmesini, onların da geri adım atmasını hiç anlayamadım. Onlar mı uyuşturdu ya da sakinleştirdi hayvanı? Oraya kim gitse o pozu verirdi.