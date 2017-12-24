Cadde’de yer alan habere göre, tiyatro oyunu izleyen çift, çıkışta soruları yanıtladı.

“Yeni yılda çocuk bekliyor musunuz?” sorusuna gülerek karşılık veren ikiliden Özçivit, Almanya’da ev aldığı iddialarına yanıt verdi.

Özçivit, “Yurtdışında herhangi bir gayrimenkul almadım. Ayrıca, Fahriye için ‘fıtık oldu’ haberleri de gerçeği yansıtmıyor. Çok şükür, ikimizin de sağlığı yerinde.” İfadelerini kullandı.

burak özçivit

Fahriye Evcen