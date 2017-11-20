Burak Yılmaz 2 golle geri döndü

Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Malatya maçında sakatlanan ve Galatasaray ve Kayseri’ye karşı forma giyemeyen Burak Yılmaz, Osmanlıspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalara katılan Kral, attığı 2 golle galibiyeti getirirken, deneyimli yıldız böylece Bordo-Mavili formayla bu sezon 9. lig maçında 9. kez rakip ağları sallamayı başardı. Ayrıca Fırtına’da sakatlığı tamamen atlatan Juraj Kucka da 4 hafta sonra 21 kişilik kadroda yer aldı. Slovak orta saha, 76’da Yusuf Yazıcı’nın yerine oyuna girdi

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