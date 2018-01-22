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Futbol

Burak Yılmaz'ın ayrılık sözlerinin sebebi

22.01.2018 - 10:06 | Güncelleme:

Trabzonspor'da Konyaspor ağlarını da sarsarak 16 gole ulaşan Burak Yılmaz'ın neden takımdan ayrılma sinyali verdiği belli oldu

  • 1 Burak Yılmaz: Remy gelirse, ben giderim. Önce maaşları ödeyin
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    Hürriyet'in haberine göre; Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz hafta yaptığı, "Kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli" açıklamasının ardında yatan sebep ortaya çıktı.

     

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  • 2 Burak Yılmaz: Remy gelirse, ben giderim. Önce maaşları ödeyin
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    Trabzonspor'un Las Palmas'ta kadro dışı bırakılan Loic Remy'nin transferi için temas kurması milli futbolcuyu küplere bindirdi.

     

  • 3 Burak Yılmaz: Remy gelirse, ben giderim. Önce maaşları ödeyin
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    Burak Yılmaz'ın bu gelişme üzerine, "Remy gelecekse ben giderim. Zaten transfer teklifleri var. Bu transferi yapacak bütçe varsa, önce maaşlarımız ödensin" diyerek yönetime rest çektiği ifade edildi.

     

     

  • 4 Burak Yılmaz: Remy gelirse, ben giderim. Önce maaşları ödeyin
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    Burak Yılmaz geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarla kafa karıştırmıştı. 

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  • 5 Burak Yılmaz: Remy gelirse, ben giderim. Önce maaşları ödeyin
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    Yıldız oyuncu transfer söylentileri hakkında, "Transfer teklifi alan her oyuncunun gitme ihtimali vardır. Kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli" açıklamalarında bulunmuştu.

     

     

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Yorumlar 21
  • Misafir 21 dakika önce
    Arkadaslar memleketde futboldan baska dusundugunuz bise varmi haaaa yoksa ayni yerde otlamaya devam edin.lan pozisyonlari 20kere sarar oynatir hala karar veremezsiniz bide hakem gormedi dersiniz.la aldiginiz paralar maaslar neki dusmussunuz futbolun pesine
  • Misafir 2 saat önce
    burak her gittiği takımda problem,sen geldin diye rodeyega küstümü?bence senden daha faydalı ve problemsiz, bırak artık bu çocukca hareketleri profosyonel ol işine bak...
  • Misafir 2 saat önce
    O gelirse giderim diyene haydi güle güle diyecek yönetim olmalı. Sanki bedavaya oynuyor o zaman gelirken kadroyu da sen belirleseydin.
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