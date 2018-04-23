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Perşembe günü kariyer ve iletişimsel işlerinizde enerjinizi doğru kullanmalısınız. Hiç beklemediğiniz yerlerde yapacağınız duygusal çıkışlar bu sefer sizi kurtarmayabilir. İçinizdekileri sert bir şekilde ortaya dökebilirsiniz. Bu etkiye dikkat edin, tehlikeli yer ve durumlardan uzak durun.