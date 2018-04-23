Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 23-29 Nisan haftası burç yorumunuz...
1
1|60
KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Aşk hayatınızda ve özel ilişkilerinizde keyfiniz bu hafta başı yoğun olabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Hareketli ve enerjik yanınızı spora veya hareketli olaylara yöneltebilirsiniz. Başardıklarınızı gördükçe kendinize olan inancınız daha fazla artabilir.
HABERİN DEVAMI
2
2|60
Salı günü itibarıyla 3 hafta boyunca yakın çevrenizle ilişkilerinizi arttırmak ve onların sorumluluklarını üstlenmek ön plana çıkacak. Satış, pazarlama ve reklam işleriyle uğraşanlar, aktif enerjileriyle ilişkilerini güzelleştirerek ve işlerini daha çok severek kendilerini ortaya koyabilirler. Ortak parasal işlerinizde güzel sonuçlar almaya yatkın olacaksınız.
3
3|60
Çarşamba günü günlük işlerinizde ve yakın çevrenizle olan iletişiminizde bazı sorunlar karşınıza gelebilir. Bazı fikirlerinizde karamsar olabilir, hayatın sizi desteklemediği fikrine kapılabilirsiniz. Dış ortamlarda daha rahat nefes alacaksınız.
4
4|60
Perşembe günü göz önünde olacağınız ortamlarda, kariyer veya iş hayatınızda enerjinizi düzgün ve herkesin hayrına kullanmaya özen gösterin. Güçlü ve derin tepkiler olmadık olayları hayatınıza taşıyabilir.
HABERİN DEVAMI
5
5|60
Pazar günü ise, sorumluluklarınızın iş alanlarınızda getirilerinizi desteklediğini görebilir. Kalıcı ve uzun soluklu işlere yeni gelecek olan haftanın başında kalkışabilirsiniz. Sorumluluklarınız size şevk verecek.
6
6|60
BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Gün içinde, bazı yorgunluklarınız olursa kendi iç enerjinizden gereken yardımı bu hafta başında alacaksınız sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Aile hayatınızda için yapacağınız bazı harcamalar hoşunuza gidebilir. Bu aralar dinlemekten çok konuşmaya ihtiyacınız olabilir.
7
7|60
Salı günü Venüs ikizler burcuna geçecek, 3 hafta boyunca maddi konularda kazanımlarınızı arttıracak, iyi ilişkiler kurabilir, bu alanda güzellikler görebilirsiniz. Para kazanma isteğiniz artacak ama bir yandan da para harcamaya ve kırtasiye, kısa geziler, konserler, sosyalleşeceğiniz konulara para dökmeye başlayacaksınız.
HABERİN DEVAMI
8
8|60
Çarşamba günü önemli işlerinizde, konuşma ve görüşmelerinizde bazı olayları gözden geçirebilirsiniz. Negatif durum ve olaylardan sakınmalısınız. Parasal işlerinizde bazı sıkıntılara açık bir gün olabilir, olayları çok fazla gözünüzde büyütmeyin.
9
9|60
Perşembe günü dış ortamlarda, değişik veya farklı yerlerde enerjinizi düzgün kullanmaya çalışmalısınız. Üzerinizde hissedeceğiniz olumsuz enerjilerle zor durum ve koşulları üzerinize çekmemeye çalışın. Derin çalışmalar isteyen işlerinizde şans sizden yana olabilir.
10
10|60
Pazar günü ise, geleceğinize yönelik düşünceleriniz, planlarınızın desteklendiğini görebilir, otoritelerden, size sözü geçen insanlardan güzel tavsiyelerle yolunuzda ilerleyebilirsiniz. Hayat gözünüze daha rahat ve kolay görünecek.
HABERİN DEVAMI
11
11|60
İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
İletişime dayalı işlerini gözden geçirmek için uygun bir gün olacak sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Yakın çevrenizle olan bağlantılarınız yüksek olabilir. Özel hayatınızda bazı tartışmalarınız varsa bu hafta başı onları düzeltmek için gereken enerjiyi bulacaksınız.
12
12|60
Salı günü Venüs ikizler burcuna geçecek. 3 hafta boyunca hayatınızı ve görüntünüzü güzelleştirmek, sosyal olmak için uğraşacaksınız. Artık silkinme zamanınız geldi, biraz kendinize vakit ayırmayı ve kendinizi ön planda tutmayı öğreneceksiniz. Alışverişler, bakımlar, kısa planlar kendinizi şımartacak her şey devreye girmeye başlayacak.
13
13|60
Çarşamba günü bazı arkadaşlarınızla parasal işlerinizde sorunlar görülebilir. Hayata bakış açınızda negatif olabilirsiniz. Sosyal ortamlarınızda, arkadaşlık ilişkilerinizde parasal bağlantılarınıza ve ilişkilerinize bugün dikkat etmelisiniz. Sorumluluklar ağır gelebilir.
HABERİN DEVAMI
14
14|60
Perşembe günü olumsuz düşünceler veya karşılaşacağınız olaylar karşısında dikkatli adımlar atmalı ve enerjinizi daha olumlu bir şekilde yönetmelisiniz. Tehlikeli yerlerden ve durumlardan uzak durmaya çalışın. Vereceğiniz tepkilerde şiddetli çıkışlar olabilir.
15
15|60
Pazar günü ise kendinizi sakinleştireceğiniz ve tünelin sonunda ışığı göreceğiniz günlerden biri olabilir. Yakın çevrenizden göreceğiniz yardımlar sizi rahatlatacak.
16
16|60
YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Sosyal çevrenizin size birçok konuda yardımcı olduğunu görmek ve bilmek hayata güvenle bakmanıza neden oluyor sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Parasal konularda hesabınızı bilmenize rağmen bu hafta başı cömert davranabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
17
17|60
Salı günü Venüs ikizler burcuna geçecek. 3 hafta boyunca sizi biraz sosyal anlamda zorlayacak olan Venüs, özel hayatınızda ve iş konularında fedakarlıkları hayatınıza taşıyacak. Yine bu 3 haftalık dönem içinde, gizli saklı işlerden ve ilişkilerden hoşlanabilirsiniz. Başkalarına yardım etme isteğiniz yoğun olacak. Yalnızlığı ve kafanızı dinlemeyi seviyor olacaksınız.
18
18|60
Çarşamba günü iş ve kariyer alanlarınızda, ortaklı işlerinizde bazı zorlanmalara, sıkıntı ve sorunlara açıksınız. Özel hayatınızda ve işte olaylara eleştirel yaklaşmamaya çalışın. Günlük işlerinizin üzerine düşmeniz kafanızı ve ruhunuzu rahatlatabilir.
19
19|60
Perşembe günü özel ilişkilerinizde kendinizi kontrol etmelisiniz. Güçlü ve derin enerjinizi sevdiklerinize veya ortaklarınıza karşı olumlu bir şekilde kullanmaya çalışmalısınız. Ya da onlardan hiç beklenmedik tepkiler alabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
20
20|60
Pazar günü sosyal çevrenizdeki insanlar özel ilişkilerinizi, atacağınız adımları destekleyecekler. Hafta içinde yaşadığınız olumsuzlukların geride kaldığını görebilirsiniz.
21
21|60
ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı, her konuda diğer insanlardan hem maddi, hem manevi destek almanız zor görünmüyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Önemli insanlardan duyacaklarınız kafanıza takılabilir. Yine de aktif ve hareketli yaşam tarzınızla bugün kendinizi enerjik hissedeceksiniz.
22
22|60
Salı günü Venüs İkizler burcuna geçecek. 3 hafta boyunca sosyal çevrenizde, arkadaş ortamınızda ilişkilerinizi güçlendirmenin yolunu bulacaksınız. Arkadaşlarınızın sorumlulukları veya girişilecek bir grupsal çalışma size kendinizi iyi hissettirtecek. Geleceğinize yönelik iyi ilişkiler kurmanın zamanı gelmiş bulunuyor.
HABERİN DEVAMI
23
23|60
Çarşamba günü iş sorumluluklarınız, tatildeyseniz, seyahat halindeyseniz sizi yorabilir ve zorlayabilir. Yine önemli işlerinizde bugün bazı olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda bulunmaya, kendinize zaman ayırmaya özen gösterin.
24
24|60
Perşembe günü günlük işlerinizde, iş hayatınızda veya sağlığınızla ilgili konularda enerjiniz daha etkili ve doğru bir şekilde kullanmaya özen gösterin. Kendinizi çok fazla zorlamayın. Yanınızda çalıştırdığınız insanlara karşı acımasız ve kontrolcü davranışlar içine girmeyin ya da onlar sizi zorlarsa enerjinizi olumlu tutmaya çalışın.
25
25|60
Pazar günü sorumluluklarınızı istekle yerine getireceksiniz. Olumsuz bakış açınızın geride kaldığını görebilir, güçlü insanlardan, anne tarafından istediğiniz yardımı alabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
26
26|60
BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı seyahat isteğiniz ve tutkunuz, kendiniz ve hayatınız için güzel planlar yapmanıza neden olabilir sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Ortaklı işlerinizde yabancı gruplarla anlaşmalar içinde olabilirsiniz. Karşınıza güzel seçenekler gelebilir.
27
27|60
Salı günü venüs ikizler burcuna geçecek. 3 hafta boyunca, kariyeriniz ve iş hayatınız olumlu etkiler altında olacak. Beklenmedik sorumluluklar iş yükünüzü arttırsa da ilişkilerinizin iyi ve düzgün olması sonucu, şartları lehinize döndürebilirsiniz. Bu dönem terfi, zam, prim gibi istekleriniz varsa karşı taraftan talep etmenin tam zamanı.
28
28|60
Sorumluluklarınız Çarşamba günü sizi zorlayabilir. Hayata ve olaylara olumsuz gözlerle bakmanız mümkün. Negatif düşüncelerden ruhunuzu uzak tutun. Size keyif veren olaylara yaklaşımınız olumsuz olsa bile enerjinizi sevdiklerinizden alabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
29
29|60
Ama istediğiniz sonuçları yaratamadığınız anlarda özellikle Perşembe günü hıncınızı, kontrolcü yönlerinizi sevdiğinizden, çocuğunuzdan çıkarmaya meyilli olabilirsiniz. Spor yapıyorsanız Perşembe günü dikkatli olun, yoğun enerjilerle başetmek sandığınız kadar kolay olmayabilir. Yine bu tarihte riskli işlerden kaçının.
30
30|60
Pazar günü ise, uzak yerlerde, seyahatlerde kalıcı ve uzun soluklu işler yapılabilir. Önemli sorumluluklarınızı yerine getirmek kolay görünüyor. Geleceğinizi şekillendireceğiniz işler karşınıza gelebilir.
31
31|60
TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı iş konularında başkalarına yardım ettikçe yeni fırsatlar kapınıza gelecek sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Sosyal ilişkilerinizde göz kamaştırıyorsunuz ve hareketli kısa vadeli planlar gününüzü eğlenceli kılabilir. Özel hayatınızda mümkün olduğu kadar olumsuz olmayın.
HABERİN DEVAMI
32
32|60
Salı günü Venüs İkizler burcuna geçecek. 3 hafta boyunca, yabancı ortaklı işler, seyahatler, hukuk, eğitim, medya, ticaret alanlarınızda güzelleşmeler yaşayabilir, tanımadığınız veya daha az tanıdınız insanlarla paylaşımınızı arttırabilirsiniz. Seyahat isteğiniz artabilir. Değişik insanlar ve kültürler tanımaktan mutluluk duyabilirsiniz.
33
33|60
Çarşamba günü fikirlerinizin ve düşüncelerinizin desteklenmediğini, eleştirildiğini görmek sizi zorlayabilir. Özel hayatınızda, aile ilişkilerinizde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Yakın çevrenizden alacağınız tavsiyeleri iyi bir şekilde kullanın.
34
34|60
Perşembe günü aile hayatınızda, evinizde enerjinizi doğru kullanmaya çalışmalısınız. Eşinizin parasal konularda üstünüzde hakimiyet kurması çabuk tepkiler vermenizi kolaylaştıracak. Kazalardan uzak durun, enerjinizi kontrol edin.
HABERİN DEVAMI
35
35|60
Pazar günü ortak parasal işlerinizde istediğiniz düzeni sağlayabilirsiniz. Bir insanın yol göstericiliğiyle birlikte ailevi konularda ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz. Evinizde kalıcı bir eşya veya iş için harcamalarda bulunabilirsiniz.
36
36|60
AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu dönem iş hayatınızın gerginliğini ve streslerini bir tek aşk hayatınızla rahatlatabilirsiniz yine de özel hayatınızda duyacağınız bazı sözleri kafanıza çok takmayın sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Parasal konularda bu birkaç gün etkili davranabilirsiniz.
37
37|60
Salı günü Venüs İkizler burcuna geçecek. 3 hafta boyunca, başkalarının kaynaklarından yararlanabilir, banka, kredi, faiz, nafaka, prim, sigorta konularından fayda ve güzellik görebilirsiniz. İnsanlar bu dönem size fazlasıyla yardım edecekler. Bu 3 hafta içinde almanız gereken bir kredi veya borç varsa, hiç düşünmeyin bu hafta sonundan sonra harekete geçebilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
38
38|60
Çarşamba günü bazı konuşmalarınızda ve görüşmelerinizde sıkıntılarınız ve sorunlarınız oluşabilir. Hayatın sizi desteklemediğini düşünebilir, olumsuz adımlar atabilirsiniz. Zorlandığınız noktalarda hayatınızda size keyif veren durum ve kişilere odaklanmaya çaba sarf edin.
39
39|60
Perşembe günü iş alanlarınızda ve iletişiminizde kontrollü ilerlemeniz yararınıza olabilir. Yapacağınız işleri sadece kendi hayrınıza yapmamalı, diğer insanları işin içine katarak yolunuzda ilerlemelisiniz. Güçlü duygularla yakın çevrenizdeki insanlara karşı acımasız olmayın. Kazalara açık bir gün olabilir.
40
40|60
Pazar günü özel hayatınızdaki insandan destek alacaksınız. Ortaklı işlerinizde kalıcı adımlar atılabilir. Çevre sorumluluklarınız sevdiğiniz insan tarafından onay görebilir.
HABERİN DEVAMI
41
41|60
YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı, ailenize karşı yapmak zorunda olacağınız işlerinizi büyük bir yardımseverlik ve istekle yapacaksınız sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Dış ortamlarda, farklı yerlerde keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz. Kendinizi geliştireceğiniz konular, iş hayatınızı destekliyor.
42
42|60
Salı günü Venüs İkizler burcuna geçecek. Özel hayatınızda ilişkilerinizin güçlendiği ve arttığı bir dönem içinde olacaksınız. Yine ortaklaşa işlerinizde güzel ilişkiler kurabilirsiniz. Sevdiğiniz insanla paylaşımlarınız artmaya başlıyor. Kısa vadeli bilgilerle, planlarlaaşk hayatınızı hareketlendirebilirsini
43
43|60
Çarşamba günü hayat sizi desteklemeyecek. Riskli işlerden, adımlardan kaçınmanız yerinde olabilir. Bazı fikirlerinizde eleştirel ve negatif yönler ortaya çıkabilir. Kendinizi önemsemeniz ve düşünmeniz size iyi gelebilir, kendi bildiğinizden şaşmayın ve size iyi gelmeyen insanlardan uzak durun.
HABERİN DEVAMI
44
44|60
Perşembe günü parasal işlerinizde sadece kendinizi düşünmemeli, toplumun ve diğer insanların kazançlarını da gözetmelisiniz. Parasal konularda, sahip olduklarınız konusunda enerjinizi doğru yönlendirmeye çalışın.
45
45|60
Pazar günü günlük işlerinizi iyi organize edebilir, sorumluluklarınızı bilerek, güçlü kişilerden destek alarak yolunuzda ilerleyebilirsiniz.
46
46|60
OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı, çevrenizdeki insanlara veya ailenize yardım etmekten mutluluk duyabilirsiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Kendinizi bir çok alanda geliştirdiğinizi yaşadığınız olaylar sonucunda gayet güzel bir şekilde fark edeceksiniz.
HABERİN DEVAMI
47
47|60
Salı günü Venüs'ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte 3 hafta boyunca iş ve hizmet alanlarınız güzelleşmeye başlayacak. İlişkilerinizde mantığınızı devreye sokarak, iletişiminizi yükselterek hareket edebilirsiniz. Yine bu dönemde sağlığınızı önemseyecek, mantıklı yaklaşımlar sergileyeceksiniz.
48
48|60
Çarşamba günü bazı fikirleriniz aile büyükleri veya ailenizdeki kişiler tarafından onay görmeyebilir, aşırı eleştirel yapınızı kontrol etmeye çalışmalı, negatif durumlardan kendinizi sıyırmalısınız. Her aklınıza geleni etrafınızdakilerle paylaşmayın.
49
49|60
Perşembe günü enerjinizi iyi kontrol etmeye çalışın. Hırslı ve derinden gelen dürtülerinizle hiç olmadık olayları kendi üstünüze çekebilirsiniz. Spor yapıyorsanız sağlığınıza gereken özeni gösterin. Hırsınızı çevrenize ve ailenize yönlendirmeyin.
HABERİN DEVAMI
50
50|60
Pazar günü eğlenceli ve keyifli ortamlarda, özel hayatınızda kalıcı ve uzun soluklu işler peşine düşebilirsiniz. Diğer insanlardan göreceğiniz destekler hayata keyifle bakmanıza neden olacak.
51
51|60
KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı gün içinde, aile hayatınıza parasal konularda yardımınız olabilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla kısa vadeli, günlük planlarınız devrede olabilir. Aynı fikirleri paylaşmasanız bile, duygularınız yoğun olabilir.
52
52|60
Salı günü Venüs İkizler burcuna geçecek. 3 hafta boyunca aşk hayatınızda güzelleşmeler, özgürlük duygusu, kısa vadeli paylaşımlar öne çıkabilir. Çocuğunuz varsa yine bu 3 haftalık süreçte ona olan sevginiz her şeyin üstünde olabilir. Beyninizi çalıştıran ve becerilerinizi geliştiren her tür spor faaliyetiyle uğraşmak hoşunuza gidecek. Eğlenceli bir zaman diliminde olacaksınız.
HABERİN DEVAMI
53
53|60
Çarşamba günü hayata sinirli ve gergin bakmanız mümkün, iletişimsel işlerinizde önemli adımlardan kaçının zira desteklenmeyeceksiniz. Eleştirel bakış açınızla hayatınızdaki her tür sorunun kaynağını kendinizde bulabilirsiniz. Beklenmedik olaylarda bunu tetikleyebilir.
54
54|60
Perşembe günü kariyer ve iletişimsel işlerinizde enerjinizi doğru kullanmalısınız. Hiç beklemediğiniz yerlerde yapacağınız duygusal çıkışlar bu sefer sizi kurtarmayabilir. İçinizdekileri sert bir şekilde ortaya dökebilirsiniz. Bu etkiye dikkat edin, tehlikeli yer ve durumlardan uzak durun.
55
55|60
Pazar günü ailenizdeki insanlardan alacağınız destekler sizi rahatlatabilir. Hafta içindeki gerginliğinizi sevdiklerinizden göreceğiniz güzel ve onaylayıcı tepkilerle üzerinizden atabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
56
56|60
BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı, yakın çevrenizdeki insanlar size hayatınızla ilgili konularda yardımcı olacaklar sevgili Balık ve yükselen balıklar. Siz de onlarla iyi bir iletişim halinde olacaksınız. İş alanlarınızda parasal olarak güzel gelişmeler yaşanabilir.
57
57|60
Salı günü Venüs İkizler burcuna geçecek. 3 hafta boyunca Venüs ev ve aile hayatınızı etkilemeye başlayacak. Ailenizle olan paylaşımlarınız artabileceği gibi, evinizde olmaktan, misafir ağırlamaktan, evinizi güzelleştirmekten zevk alacaksınız. Aile büyüklerinize olan iletişiminiz artabilir.
58
58|60
Çarşamba günü gelecek planlarınızda sorunlarla, sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Hayata bakış açınızda olumsuz ve eleştirel olmamaya çalışın, sinirli etkileriniz büyümeyecek bir olayı büyütmenize neden olabilir. Toplum önü işlerinizin üzerine düşmelisiniz.
HABERİN DEVAMI
59
59|60
Perşembe günü parasal konulardaki olumsuz bakış açınız sosyal ortamlarda enerjinizi hırslı kullanmanıza neden olabilir. Sakin durmalı, sadece kendinizi düşünmemelisiniz. Diğer insanları düşünerek atılacak adımlar sizi zorlayıcı durum ve olaylardan kurtaracak.
60
60|60
Pazar günü sosyal çevre sorumluluklarınızı, yakın çevrenizdeki insanlarla beraber planlayabilirsiniz. Yine çevrenizdeki kişilerden göreceğiniz destekler, geleceğinize umutla bakmanıza neden olabilir.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.