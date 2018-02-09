Burcunuza göre nerede tatil yapmalısınız?

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ASLAN BURCU

Aslan için işler biraz daha farklı tabi; lükse düşkünlüğü herkesçe bilinir, ödün vermediği kalitesiyle en çok o sevilir. Mücevher gibi parıldayan gecenin yıldızı olmak, lüks yerlerde tatil yapmak Aslan'a koca bir yıl yetecek.