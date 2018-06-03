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Biz de kimlik görmek istedik. Binici ‘Ben ‘Söz’ dizisinde başkomiserim’ dedi. Ben de neden yalan konuştuğunu sordum ve normal kimliğini istedim. Bunun üzerine emniyette üst düzeylerde akrabalarının olduğunu söyleyerek tehditler savurdu.