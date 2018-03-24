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Spor dendiğinde akla ilk gelen isimlerden birisiniz. Birçok insanın spora ilgi duymasında etkili olmuşsunuzdur. Ne düşünüyorsunuz bu etkiniz hakkında?

Övünmek gibi olacak ama 40'lı yaşlarında hâlâ oldukça iyi sayılabilecek bir fiziğe sahibim. İnsanlar da haklı olarak "Bu kadın bize yıllardır spor yapın, kendinize bakın dedi. Kendisi de yıllar geçmesine rağmen hâlâ fit ve sağlıklı. Demek ki bildiği bir şeyler var" diyorlardır. O yüzden evet toplamda bakıldığında spor konusunda iyi bir örnek oldum. "Bakarsan bağ, bakmazsan dağ" derler ya gerçekten de çok doğru.