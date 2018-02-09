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Cadde'de yer alan habere göre, Berk Suyabatmaz, sevgilisi Burcu Esmersoy’un Nişantaşı’ndaki dairesine yerleşti. Bu hamle, ünlü çiftin yakın çevresi tarafından 'Evlilik yolundalar' şeklinde yorumlandı.