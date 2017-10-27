Burcu Esmersoy: Kuyumu kazmak isteyenler oldu

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Posta'nın haberine göre, Esmersoy’a muhabirler “Ensenizdeki Dragon dövmesinin anlamı ne?” diye sordu. Burcu Esmersoy şöyle cevap verdi: Beni arkamdan vurmaya kalkmayın, orada gözüm var demek. Kuyumu kazmak isteyenler oldu. Bu dövme beni onlardan koruyor.