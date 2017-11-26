Burcu Esmersoy özür diledi

Burcu Esmersoy-Berk Suyabatmaz çifti, Bebek'te bir mekanda akşam yemeği yedi.

Cadde'de yer alan habere göre, gazetecileri fark eden ikili, mekanı arka kapıdan terk etti. Bu sırada görüntü almaya çalışan muhabirlerle mekan çalışanları arasında gerginlik oldu.

Durumu fark eden Esmersoy, gazetecilere, “Arkadaşlar sizden çok özür dilerim, benim yüzümden oldu” dedi.

burcu esmersoy

Berk Suyabatmaz