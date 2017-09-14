2 | 10

Hürriyet'te yer alan habere göre; Suyabatmaz ve arkadaş grubuyla oturan, çok neşeli görünen ünlü sunucunun kahkahaları mekanda çınladı. İlişkisi hakkında konuşmak istemeyen Esmersoy, “Bu sefer şöyle bir şey yapalım, ben konuşmayayım arkadaşlar” dedi.