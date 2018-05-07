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Posta'nın haberine göre; Dairenin fiyatı 350 bin dolar (yaklaşık 1.5 milyon lira) Ön anlaşmayı imzalayıp toplam ücretin yüzde 30’unu ödeyen Berk Suyabatmaz tapunun müstakbel eşinin üzerine yapılmasını istedi. Nikah törenine Türkiye’den Berk Suyabatmaz’ın ailesi, Burcu Esmersoy’un ise sadece kız kardeşi Müge katılacak.