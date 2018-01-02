Burdur'un Ağlasun ilçesinde, yılbaşı akşamı 19 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından öldürülen 17 yaşındaki Ayten Keklik'in cenazesini adli tıptan almaya gelen baba Erdinç Keklik, kızının kıskançlık kurbanı olduğunu ileri sürdü.
İHA'nın haberine göre olay, Ağlasun ilçesinin Sakarca Mahallesi'nde öğrencilerin kaldığı 4 katlı binanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 yıl önce Mersin'de tanışan 19 yaşındaki Furkan K. ile 17 yaşındak Ayten Keklik, sevgili oldu. İddiaya göre, Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Ağlasun Meslek Yüksekokulu (MYO) Posta Hizmetleri Bölümü öğrencisi Furkan K. bir süre önce geldiği Mersin'de genç kızla kavga etti ve ikili ayrılma kararı aldı. Ancak iki genç tekrar barıştı. Geçtiğimiz yılbaşı akşamı ise Burdur'a giden Hafsa Sultan Kız Meslek Lisesi öğrencisi genç kız, Furkan K. tarafından önce bıçaklandı, ardından yastıkla boğularak öldürüldü. Sesleri duyan apartmandaki diğer öğrencilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ayten Keklik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Furkan K.'nin ise intihara kalkıştığı belirlendi. Ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Furkan K. tedaviye alındı. Ayten Keklik'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
"BAŞKALARINA YAR ETMEM"
Burdur'dan Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Keklik'in cenazesini almaya gelen baba İbrahim Keklik ise gözyaşları içerisinde kızının kıskançlıktan dolayı öldürüldüğünü iddia etti. "Kızımı 29'unda gönderdim 21.30'da. Ayın 30'unda ise Burdur'a indi, akşamı yola çıkıp 31'inde Mersin'e dönmüş olacaktı, dönmedi" diyen Keklik, "15 gün önce habersiz Mersin'e gelmiş ve kavga etmişler. Kızımı hatta orada tehdit etmiş. Burdur'a geldikten sonra ise telefon açıp 'her şey için özür dilerim' diyerek barışmışlar. Biz de kızımızı günübirlik gönderdik ama maalesef ölüm haberi geldi. Kıskanıyordu, sapık. Kızım da ayrılmak istiyordu. Kızımı tehdit etmiş, öldürürüm seni demiş. Başkalarına yar etmem demiş. Allah belasını versin. Yargıya güveniyorum, cezasını almasını istiyorum" şeklinde konuştu.
Güçlükle ayakta duran acılı baba, kızının cenazesini teslim aldı. Genç kızın cenazesi, Mersin'in Erdem ilçesinde toprağa verilecek.
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