Burnley - Brighton & Hove Albion sahaya çıkıyor

İngiltere Premier Lig maçında Burnley ile Brighton & Hove Albion, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Burnley 53 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Brighton & Hove Albion 36 puanda ve 13. sırada. Burnley, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Brighton & Hove Albion, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 115 kodlu maçı oynayanlar; Burnley galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Brighton & Hove Albion galibiyet oranı 3.00. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Burnley son haftadaki Charlton Athletic müsabasında 0-3 kazandı.

Brighton & Hove Albion ise Middlesbrough karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Burnley, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 15 gol yedi.

Brighton & Hove Albion, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Brighton & Hove Albion, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.