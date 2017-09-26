Bursa'da bir inşaatta vinç devrilirken, bir kişi ağır yaralandı. İHA'nın haberine göre, Nilüfer ilçesinin Barış Mahallesi'nde bulunan bir inşaata demir taşıyan vinç devrildi. Araç ters dönerken, vinç ise inşaat alanına düştü. Sokakta bulunan evlerin yanında devrilen vincin operatörü ağır yaralanırken, etrafta hasar meydana geldi.





FACİADAN DÖNÜLDÜ



Şans eseri vincin yan binalara devrilmemesi büyük bir faciayı önlerken, o esnada inşaatta çalışan işçiler ise kıl payı ölümden döndü.



İsmi öğrenilemeyen yaralı vinç operatörü, 112 ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak özel bir hastane kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.