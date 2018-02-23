Türkiye'de 143 kişinin ölümüyle ilişkilendiren Bursa'da ise 16 yaşındaki bir gencin ölümüne sebep olan "Mavi Balina" oyunu ile ilgili Bursa İl Emniyet Müdürlüğü araştırma başlattı. Emniyet Müdürü Osman Ak, "Gençleri bu tür oyunlara sevk eden her türlü olguyu inceliyoruz. Çalışmalara başladık, arttırdıkça bilgilendirme yapacağız" dedi.
İHA'nın haberine göre, Bursa'da geçtiğimiz gün yaşanan olayda, 16 yaşındaki A.P. ve B.K. isimli iki lise öğrencisi Mavi Balina isimli oyunu oynadıktan sonra evden aldıkları sandalye ve çamaşır ipiyle dışarıya çıktı. Gençlerden A.P. sandalyeye çıkarak kendisini iple çevredeki bir halı sahanın demirlerine asarken, arkadaşı B.K. ise olayın ardından kendisini yoldan geçen bir TIR'ın altına atmak istedi. Ancak TIR sürücüsünün durumu fark etmesiyle faciadan dönüldü. Sinir krizi geçiren B.K. daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu olayın yankıları halen devam ederken Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de internet üzerinden oynanan ve gençleri adeta esir eden "Mavi Balina" oyununu mercek altına aldı.
"BİLGİLENDİRME YAPACAĞIZ"
İl Emniyet Müdürü Osman Ak, katıldığı mevlit sonrası yaptığı açıklamada, oyunla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi. Ak, bu tür durumlara karşı Emniyet Müdürlüğü olarak ellerinden geleni yapacaklarını kaydederek, "Son günlerde yaşanan olaylar karşısında Emniyet Müdürlüğü olarak gençleri bu tür oyunlara teşvik edecek her türlü şeyi elimizden geldiğince takip ediyoruz. "Şuan için tam anlamıyla şöyle bir çalışmamız var" dememiz doğru olmaz, biz zamanla çalışmaları arttırdıkça konuyla ilgili bilgilendirme de yapacağız. O konunun dışında uyuşturucuya karşı mücadelemiz de devam ediyor. Gençlerimiz için sportif ve sosyal aktiviteler düzenlemek hepimizin görevi. Biz Yavuzselim Mahallesi'nde de elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Camide okunan mevlidin ardından Yavuzselim Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne ait lokali de ziyaret eden Ak, burada kulübün bünyesinde top koşturan çocuklarla bir araya geldi. Kulüp yöneticileri ve sporcuları kendilerini yalnız bırakmayan Ak'a spor kulüplerine ait formayı hediye etti. Ak, görüşmelerin ardından mahalleden ayrıldı.
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