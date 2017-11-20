Bursa'daki kadın cinayetinde yeni ayrıntılar

Bursa'da, otomobilin içinde tabancayla bacağından yaraladıkları 26 yaşındaki Dilek Bozal´ın ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yakalanarak, tutuklanan 20 yaşındaki Muhammed E. ve 31 yaşındaki Yasin K. ile 25 yaşındaki tutuksuz sanık Resul E. hakkında `kasten adam öldürmek´ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların savcılık soruşturmasında verdikleri ifadelerinde, ateş alan tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu komaya giren Bozal'ın korkudan bayıldığını sanıp, kokoreççiden aldıkları soğanı genç kadına koklatarak, ayıltmak istedikleri ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre olay, geçen yılın 13 Haziran gecesi, Bursa´nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Eşinden 3 ay önce ayrılan Dilek Bozal ile sevgilisi Muhammed E., arkadaşları Yasin K. ve Resul E. ile birlikte kiralık otomobille gezmeye çıktı. Otomobille Yüksek İhtisas Hastanesi'nin bahçesine gelen şüpheliler, bir ara 'tabanca pazarlığı' yaptı. Resul E., iddiaya göre, tabancasını boşaltıp, E.'ye uzattı. Bu sırada, tabanca ateş aldı ve E.'nin yanında oturan Bozal, bacağından yaralanarak, bayıldı. Genç kadının yaralandığını fark etmeyen ve silah sesinden korkup, bayıldığını zanneden şüpheliler, otomobille 1 saat dolaşıp, genç kadının ayılmasını bekledi. Baygın haldeki Bozal'ı ayıltmak isteyen şüpheliler, bir kokoreççiden aldıkları soğanı genç kadına koklattı. Bozal, ayılmayınca paniğe kapılan sevgilisi E. ile arkadaşı K., yaralı kadını bir özel hastanenin acil servisine götürdü. Bozal´ın aşırı kan kaybından yaşamını yitirdiği belirlendi.
HASTANEDEN KAÇAN ŞÜPHELİLER, GÜVENLİK KAMERASINDA
Durumu öğrenen E. ve K., aynı otomobille kaçarak, ortadan kayboldu. E. ile K.'nın genç kadını hastaneye getirdiği anlar ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Kurulan özel ekip, Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, otomobili ve şüphelileri tespit etti. Önce Bozal'ın cinayet zanlısı olduğu iddia edilen sevgilisi E., ardından arkadaşları K. ve E. ekipler tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sanıklardan E. ve K. tutuklanırken, E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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