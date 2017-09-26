'Yüzleştirme cinayetinde' savcı ömür boyu hapis istedi

Bursa'da eşinden boşandıktan kendisine evlilik sözü verdiğini öne sürdüğü 47 yaşındaki Ertem Yöntem'i tartıştıkları minibüste bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 1 çocuk annesi 44 yaşındaki Zahide Ökçe'nin yargılanmasına devam edildi.



Zahide Ökçe hakkındaki davaya ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istedi.



Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde servis şoförü Ertem Yöntem, eşinden boşanan ailece tanıştıkları Zahide Ökçe ile ilişki kurdu. Geçen yıl ağustos ayında eşinin bu ilişkisinden haberdar olan Fevziye Yöntem, eşinin Zahide Ökçe ile dini nikah kıydığı iddiasını duyunca, bu konuyu Ertem Yöntem'e açtı. Sinirlenen Ertem Yöntem, eşinin bu iddiaların doğru olmadığını öğrenmesi için yönetimindeki minibüs ile Zahide Ökçe'nin çalıştığı fabrikanın önüne giderken Ökçe'nin boşandığı eşinden olan oğlu Oğuzhan Sarı'yı da alarak gitti. Minibüste çıkan tartışmada Zahide Ökçe çantasından çıkardığı bıçakla Ertem Yöntem'i öldürdü.



Cinayet sonrası tutuklanan ve hakkında 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zahirde Ökçe'nin yargılanmasına Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.



"OĞLUMA VURMAYA BAŞLAYINCA ÇANTAMDAKİ BIÇAĞI ÇIKARDIM. AYIRMAK İÇİN ARALARINA GİRİNCE BIÇAK ONA SAPLANDI"



Son duruşmaya, cinayet sanığı Zahide Ökçe, öldürdüğü Ertem Yöntem'in eşi Fevziye Yöntem ve yakınları ile avukatlar katıldı. Ökçe, ilk duruşmada, Ertem Yöntem ile aralarındaki ilişkiyi Ertem Yöntem'in eşinin çok iyi bildiğini anlatırken, şöyle dedi:



"Ertem bana, eşini boşayıp benimle evleneceğini söylüyordu. Bu ilişkiden eşinin de haberi vardı. Fakat sözünü tutmuyordu. Bana sürekli, 'Seni oğluna rezil edeceğim´ diyordu. Olay günü mesaj atıp işyerime geleceğini söyledi. Önce inanmadım. Sonra eşi Fevziye Yöntem, yanına aldığı arkadaşı Aydın Akman ve oğlum Oğuzhan Sarı ile fabrikanın önüne geldi. Ben de Oğuzhan yanlarında olduğu için izin alıp çıkıp aracına bindim. Burada tartıştık. Bir ara oğluma, 'annenin gidişatı kötü. Karacabey'e tezgah açmış' dedi. Daha sonra bu sözüne tepki gösteren oğluma vurmaya başlayınca, çantamda bulunan bıçağı çıkardım. Ayırmak için aralarına girdim. Üzerime doğru gelince bıçak ona saplandı. Ben onu öldürmek istemedim."



Cumhuriyet savcısı, Zahide Ökçe hakkında ömür boyu hapis cezası, oğlu Oğuzhan Sarı hakkında ise beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, davayı karar verilmek üzere erteledi.

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