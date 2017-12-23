Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 17. haftasında Bursaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

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İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede konuk ekip Skuletic'in 52. dakikada attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

Bursaspor, 65. dakikada Titi'nin golüyle skoru 1-1 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Bursaspor 25 puanla 7. sırada yer aldı, 14 puanlı Gençlerbirliği ise 17. sırada kaldı.

BURSASPOR: 1 - GENÇLERBİRLİĞİ: 1



STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık

BURSASPOR: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Yusuf Erdoğan, Agu, Batalla, Aziz Eraltay, John (Dk. 82 Kofi), Stancu, Delarge (Dk. 55 Kubilay Kanatsızkuş)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz (Dk. 21 Murat Duruer), N'Diaye, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Scekic (Dk. 79 Issah), Khalili, Zeki Yavru, Ahmet İlhan Özek, Manu, Skuletic (Dk. 72 Milinkovic)

GOLLER: Dk. 52 Skuletic (Gençlerbirliği), Dk. 65 Titi (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 11 Ahmet Oğuz, Dk. 21 Scekic, Dk. 69 Murat Duruer, Dk. 80 Milinkovic (Gençlerbirliği), Dk. 38 Titi, Dk. 72 John (Bursaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

10. dakikada Ahmet İlhan Özek'in sağ taraftan yaptığı ortada Bursaspor ceza sahası içinde topla buluşan Manu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.

16. dakikada gelişen konuk ekip atağında Ahmet İlhan Özek'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin topa sahip oldu.

20. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Gençlerbirliği savunma oyuncularından seken top, arka direkte bulunan Agu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Hopf köşeyi kapatarak meşin yuvarlağın kaleye girmesini önledi.

35. dakikada Bursaspor atağında Ekong'un ceza sahası önünden yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

45+2. dakikada Batalla'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Hopf topu kornere çeldi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

52. dakikada konuk takım Skuletic'in golüyle öne geçti. Bu dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, Scekic'in pasında sağ kanatta topla buluşan Ahmet İlhan Özek, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde bulunan Skuletic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 0-1

65. dakikada Bursaspor, savunma oyuncusu Titi ile skorda eşitliği yakaladı. Batalla'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan John, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun, Murat Duruer'den sıyrıldıktan sonra kale önüne gönderdiği topa altıpas içinde Titi vurdu. Yakın kale direğine isabet eden meşin yuvarlak, ardından diğer yan direğe de çarparak, filelerle buluştu: 1-1

68. dakikada konuk takımdan Murat Duruer'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Bursaspor savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topa Khalili vurdu. Kaleci Harun Tekin'i geçen topu Barış Yardımcı çizgi üzerinde çıkararak kaleye girmesini engelledi.

90. dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Sağ taraftan kazanılan serbest vuruşu Batalla kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yaptığı ortada Agu'nun kafa vuruşunda top yan kale direğinden döndü. Pozisyonun devamında savunma topu kornere gönderdi.