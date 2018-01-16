Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bursaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.
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İlk maçı 1-0 kazanan Gençlerbirliği 19. dakikada Skuletic'in golüyle 1-0 öne geçti.
Bursaspor bu gole 33. dakikada Agu ile cevap verdi ve skor 1-1 oldu.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona ererken Bursaspor, 49. dakikada Yusuf Erdoğan ile 2-1 öne geçti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Bursaspor mücadeleden 2-1 galip ayrıldı, ancak ilk maçı 1-0 kaybeden yeşil-beyazlı ekip kupaya veda etti ve Gençlerbirliği çeyrek finale yükselen taraf oldu.
BURSASPOR: 2 - GENÇLERBİRLİĞİ: 1
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Serkan Çınar, Kerem Ersoy, Süleyman Özay
BURSASPOR: Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy (Dk. 25 Delarge), Ekong, Titi, Barış Yardımcı (Dk. 74 Sow), Agu, Badu, Batalla, Aziz Eraltay, Yusuf Erdoğan (Dk. 60 Kembo), Stancu
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Alper Uludağ, Scekic, Zeki Yavru, Issah, Uğur Çiftçi, Khalili (Dk. 46 Murat Duruer), Ahmet İlhan Özek (Dk. 54 Jailton), Skuletic (Dk. 68 N'Diaye)
GOLLER: Dk. 19 Skuletic (Gençlerbirliği), Dk. 33 Agu, Dk. 49 Yusuf Erdoğan (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 18 Aziz Eraltay, Dk. 67 Agu, Dk. 90 Kembo (Bursaspor), Dk. 45+3 Khalili, Dk. 76 Issah (Gençlerbirliği)
MAÇTAN POZİSYONLAR
12. dakikada Bursaspor atağında, Batalla'nın pasıyla Gençlerbirliği ceza sahası içinde kaleci Hopf ile karşı karşıya kalan Barış Yardımcı'nın vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.
19. dakikada konuk takım Skuletic'in golüyle öne geçti. Bu dakikada gelişen atakta, Alper Uludağ'ın sol taraftan Bursaspor ceza sahası içine yaptığı ortada Skuletic'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 0-1.
33. dakikada Bursaspor Agu ile skorda eşitliği yakaladı. Bu dakikada ataklarını sıklaştıran Bursaspor'da Delarge sol taraftan topla ceza sahası içine girerek meşin yuvarlağı kale önünde bulunan Agu'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-1.
49. dakikada yeşil-beyazlı ev sahibi ekip, Yusuf Erdoğan'ın golüyle öne geçti. Bu dakikada gelişen Bursaspor atağında, Delarge'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, arka direkte bulunan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.
SOW İLK MAÇINA ÇIKTI
Bursaspor'un dün kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli yıldız Moussa Sow, takımdaki ilk resmi maçına çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan yeşil-beyazlılarda, dün 6 aylığına kiralık olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Ahli'den transfer edilen eski Fenerbahçeli Moussa Sow, ilk maçına çıktı. 74. dakikada Barış Yardımcı'nın yerine oyuna dahil olan Sow'un dünkü imza törenindeki 19 numaralı formasının aksine sahaya 99 numaralı formayla çıktığı görüldü.
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