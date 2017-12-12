Süper Lig'de mücadele eden Bursaspor evinde, TFF 1.lig takımı Adanaspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı bekleyen taraftarlar internet üzerinden "Bursaspor - Adanaspor maçı saat kaçta?" ve " Bursaspor - Adanaspor maçı canlı hangi kanalda?" aramalarını yapıyor. Peki, Bursaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, canlı hangi kanalda? İşte detaylar...

BURSASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, CANLI HANGİ KANALDA?

Geçtiğimiz haftalarda oynanan Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Bursaspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 yenmişti. Türkiye Ziraat Kupası 5. tur rövanşında ise Bursaspor evinde, Adanaspor'u konuk edecek. Saat 15:30'da başlayacak olan mücadele canlı olarak A Spor kanalından izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Bursaspor deplasmanda 2-0 kazanmıştı.

Bursaspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Adanaspor, oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bursaspor, oynadığı son 5 maçta 7 gol atarken kalesinde de 2 gol gördü.

Adanaspor, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, 7 gol yedi.

Bursaspor'da en golcü durumunda attıkları 2'şer golle Furkan Soyalp ve Deniz Yılmaz bulunuyor.

Adanaspor'da en golcü durumunda attığı 2 golle Bahattin Köse bulunuyor.

EN GOLCÜLER

Bursaspor: Furkan Soyalp (2), Deniz Yılmaz (2), Cristobal Jorquera (1)

Adanaspor: Bahattin Köse (2), Gökhan Süzen (1), Oğuz Han Aynaoğlu (1)

SON MAÇ KADROLARI

Bursaspor: Muhammed Şengezer, William Troost-Ekong, Titi, Ertuğrul Ersoy, Rüştü Hanlı, Merter Yüce, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş, Sinan Bakış, Dzon Delarge, Joshua John

Adanaspor: Mert Akyüz, Digao, Yakup Demir, Renan Diniz, Gökhan Meral, Tevfik Altındağ, Oğuz Han Aynaoğlu, Yener Arıca, Sercan Kaya, Renan Foguinho, Vinicius



Bursaspor - Adanaspor

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Bursaspor - Adanaspor maçı canlı hangi kanalda