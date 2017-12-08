Bursaspor ile Fenerbahçe Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de son 3 maçında puan kaybetmeyen Fenerbahçe, Bursaspor deplasmanından 3 puanla ayrılarak seriyi devam ettirmek istiyor. Peki, Bursaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Bursaspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler ve karşılaşmanın detayları...

BURSASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin ilk yarısının bitmetisine son 3 hafta kala Fenerbahçe, Bursaspor ile mücadele edecek. Bursaspor-Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bursaspor: Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, William Ekong, Titi, Barış Yardımcı, Ammanuel Badu, Pablo Batalla, Cristobal Jorquera, Aziz Behich, Jires Kembo, Bogdan Stancu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Giuliano, Aatif Chahechouhe, Vincent Janssen

TİMSAH 8 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bursa, ligde evinde Fenerbahçe ile yaptığı son 8 maçta galip gelemedi. Timsah, taraftarı önünde rakibini son kez 20 Mart 2009’da 2-1’lik skorla mağlup ederken, daha sonraki 8 randevudan 5’inde beraberlik çıktı, 3’ünü ev sahibi kaybetti.

'ÖNDE BASIN'

Aykut Kocaman oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Galatasaray gibi Bursaspor da 3-5-2 çıkacak. Sizden o derbideki gibi rakibe önde basmanızı istiyorum” dedi.

Teknik direktör Aykut Kocaman, Bursaspor maçı öncesinde oyuncularına son uyarılarını yaptı... Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli hocası talebelerine Galatasaray derbisini hatırlatarak, “Ezeli rakibimiz karşımıza 3-5-2 taktiğiyle çıkmıştı. Bursaspor da aynı taktikle karşımıza çıkacak. Derbideki gibi sizden önde basmanızı, kanatlarda da sayı olarak çoğalıp rakibe üstünlük sağlamanızı istiyorum. Bunu gerçekleştirirsek istediğimiz pozisyonları ve golleri bulur, önemli deplasmandan da 3 puanla dönerek şampiyonluk yarışındaki çıkışımızı sürdürürüz. Ayrıca Bursa’da bizi çok ateşli bir ortam bekliyor, buna hazırlıklı olun. Tribünler dolu ve atmosfer de gergin olacak. Taraftar baskısından etkilenmeden oyununuzu oynayın” diye konuştu. Kocaman, son haftaların parlayan yıldızı Giuliano ile de baş başa görüşüp özel görevler verdi.

GOLCÜLER DÖNDÜ, ALPER SAKATLANDI

Bursa’ya dün hareket eden F.Bahçe’de yapılan son antrenmanda sakatlanan Alper Potuk, kadroya alınmazken forvetler Vincent Janssen ve sakatlığı geçen Roberto Soldado zorlu maçın kafilesine dahil edildi. Hollandalı golcü Robin van Persie ise teknik direktör Aykut Kocaman’ın kararıyla yine maç kadrosuna alınmayıp İstanbul’da bırakıldı.