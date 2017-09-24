Bursaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Bursaspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de geride kalan 5 haftada yenilgisi bulunmayan tek takım olan lider Galatasaray, Bursaspor'un konuğu oluyor. Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada liderliğini perçinlemek isteyen sarı-kırmızılılar sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor...

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BURSASPOR-GALATASARAY MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

BURSASPOR - GALATASARAY



SAAT: 19:30

YAYIN: BeIN SPORTS 1

HAKEM: Fırat Aydınus

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

BURSASPOR: Harun, Barış, Titi, Ekong, Aziz, Agu, Badu, Kembo, Batalla, Delarge, Stancu

YEDEKLER: Muhammed, Ertuğrul, Merter, Okou, Jorquera, John, Furkan, Bilal, Yusuf, Deniz

TEKNİK DİREKTÖR: Paul Le Guen



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Tolga, Belhanda, Ndiaye, Rodrigues, Fernando, Gomis

YEDEKLER: Eray, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Linnes, Koray, Denayer, Sofiane Feghouli

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

Kadrosunu hemen hemen baştan aşağı değiştiren Galatasaray, bu sezona kötü başlamış, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Östersunds'a 2. Ön Eleme Turu'nda toplamda 3-1'lik skorla yenilerek elenmişti. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı ilk 3 maçta Kayserispor'u 4-1, Osmanlıspor'u 3-1 ve Sivasspor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Galatasaray, ilk puan kaybını Antalyaspor deplasmanında yaşamış ve 90 dakika sonunda sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, 5. haftada ağırladığı Kasımpaşa'yı ise 2-0 mağlup ederek Türk Telekom Stadı'ndaki 100. galibiyetine imza atmıştı.

GALATASARAY LİGİN ZİRVESİNDE! Galatasaray, geride kalan 5 hafta itibarıyla 109 kez rakip ceza sahasına girerek bu alanda ligin zirvesine oturdu. Sarı-kırmızılıları 108 kez ile Osmanlıspor izledi.

Fransız teknik direktör Paul Le Guen yönetimindeki Bursaspor ise lige Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle başlamış, ardından Aytemiz Alanyaspor'u 3-2'lik skorla devirmeyi başarmıştı. Yeşil-beyazlılar, 3. haftada Beşiktaş'ın konuğu olmuş ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Bursaspor, son 2 haftada karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0, Evkur Yeni Malatyaspor'u ise 4-2'lik skorla yenmişti.

BURSA 5 YILDIR KAZANAMIYOR Bursaspor, ligde Galatasaray’ı Ocak 2012’den bu yana yenemedi. Yeşil-beyazlılar, son galibiyetini Pablo Batalla’nın tek golüyle almıştı. 10 maçtır rakibine boyun eğmeyen Cimbom, bu süreçte 6 galibiyet elde etti, 4 maç ise berabere sonuçlandı.

GALATASARAY İLE BURSASPOR 97. RANDEVUDA

Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligine (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 50'sini galibiyetle kapattı, rakibine 21 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, 96 maçta rakip filelere 167 gol attı, Bursa ekibi 80 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray evinde 3-1, deplasmanda da 5-0'lık skorlarla kazandı.

BURSA'DA EV SAHİBİ ÜSTÜN

Bursaspor, evinde Galatasaray ile yaptığı maçlarda galibiyet sayısında rakibine 17-14 üstünlük sağladı. Bursada yapılan 18 lig karşılaşması da beraberlikle sonuçlandı, Galatasarayın 55 golüne karşılık, Bursaspor 47 gol attı.

49 Galatasaray, Bursaspor'un ligde en fazla kaybettiği (49 kez) takım konumunda. Sarı-kırmızılılar aynı zamanda Bursaspor'un en fazla gol yediği (166) takım...

GÖZLER GOMIS'TE OLACAK

Süper Lig'de çıktıkları 5 karşılaşmada ağları havalandıran Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Bursaspor maçında da gol serisini sürdürmeye çalışacak. İlk 5 haftada attığı 7 golle sarı-kırmızı takımın lige en hızlı başlangıç yapan ikinci oyuncusu konumunda bulunan Gomis, Bursaspor maçında 2 gol atması durumunda Saffet Sancaklı'nın gol sayısını egale edecek. Saffet Sancaklı, Galatasaray formasıyla 1994-1995 sezonunda ilk 7 haftada 9 kez ağları havalandırmıştı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 ve 2013-14 sezonlarında kendi sahasında 6-0 yenerek aldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, 1998-99 ve geçen sezon da 5-0'lık galibiyetlere imza attı. Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-02 sezonunun ilk yarısında Bursada yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla elde etti.

SERDAR'IN İLK HEYECANI!

Bursaspor’da uzun süre kaptanlık yapan Serdar Aziz, ilk kez rakip sahada eski takımına karşı mücadele edecek. Geçen sezon 25 Kasım 2016’da Türk Telekom Stadı’nda oynanan ve 3-1 kazandıkları müsabakada Bursa’nın rakibi olan Serdar Aziz, bu kez doğup büyüdüğü kentte Yeşil-Beyazlılar’a karşı ter dökecek. Burnundaki kırığa rağmen ameliyat olmayan milli stoper, bugün Maicon ile birlikte atakları savuşturmaya çalışacak. Bursa’da çok sevilen 27 yaşındaki yıldızın, ev sahibi taraftarlar tarafından alkışlarla karşılanması bekleniyor. Haziran 2016’da transfer edilen Serdar Aziz için Galatasaray, Bursa’ya 4.5 milyon Euro ödemişti.

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