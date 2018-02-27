CEV Challenge Kupası´nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, çeyrek final rövanş mücadelesinde Belçika´nın Hermes Oostende ekibini Cengiz Göllü Voleybol Salonu´nda ağırladı. Oyuna hızlı başlayan Bursa BŞB, ilk teknik molayı 8-2 önde geçerken ikinci teknik molaya da 16-8´lik skor avantajıyla girdi. Özellikle Emiliya Dimitrova´nın elinden bulduğu sayılarla hücumda ritim yakalayan temsilcimiz, ilk seti 25-12 kazandı.



İkinci sette de oyun hakimiyetini sürdüren yeşil beyazlı ekip, ilk teknik molayı bu kez 8-5, ikinci teknik molaya da 16-10 önde girmeyi başardı. Geride kalan dilimde bu kez Aleksandra Bytsenko ile etkili olan temsilcimiz, bu seti de 25-13 kazanarak setlerde durumu 2-0´a getirdi.



Üçüncü sette ise Belçika temsilcisi direnç gösterdi. İlk teknik molaya konuk ekip 7-8 önde girerken, ikinci teknik molayı da Hermes Ooestende 11-16´lık skor avantajıyla geçti. Bu bölümden sonra aradaki farkı son sayılara dek koruyan rakibi karşısında toparlanan Bursa BŞB, üst üste bulduğu sayılarla önce aradaki farkı eritti, ardından tie-break sayılarına uzayan seti 27-25 kazanarak maçta da durumu 3-0 yaptı ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından temsilcimiz, Avrupa´da yarı finale yükseldi.



Bursa BŞB´nin yarı finaldeki rakibi ise yarın belli olacak. Yeşil-beyazlı ekip Fransa temsilcisi Nantes VB ve İsviçre temsilcisi Viteos Neuchatel Universite eşleşmesinin galibiyle oynayacak. İlk maçı Nantes VB, deplasmanda 3-0 kazanmıştı.











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