Bursaspor, Kupa'da penaltıyla turladı

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda karşılaştığı Yeni Altındağ Belediyespor'u penaltılarla 4-2 eleyerek bir üst tura yükseldi.

Normal süresi golsüz tamamlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca mücadele penaltılara gitti. Bursaspor'da Jorquera, Titi, Kubilay ve Furkan Soyalp penaltıları gole çevirirken, kaleci Muhammed Şengezer de 2 penaltı kurtararak yıldızlaştı. Yeni Altındağ Belediyespor'da ise Oktay Kancı ile Burhanettin Çakırefe meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

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Bursaspor'un maç kadrosunda Süper Lig'de forma şansı bulmakta zorlanan oyuncular yer aldı. Forvette Kubilay Kanatsızkuş, 8 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkarken, Ricardo Faty de bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

Yeşil beyazlı ekipte Pablo Martin Batalla, Mikel Agu, Barış Yardımcı, Bogdan Stancu, Aziz Behich ve Harun Tekin ise Ankara'ya kafileye dahil edilmemişti.

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