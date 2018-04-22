Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da, deplasmanda 7 hafta sonunda 3 puanla tanışmanın mutluluğu yaşanıyor.
Son olarak ligin ilk yarısında 14. haftada 3 Aralık 2017'de deplasmanda Atiker Konyaspor'u Stancu, Kembo ve Aziz Ertaltay'ın golleriyle 3-0 mağlup eden, sonrasında çıktığı 7 deplasmandan da 3 puan çıkaramayan Bursaspor, galibiyet özlemine Karabük'te son verdi.
Ligin 30. haftasında kendisi için büyük önem taşıyan maçta Kardemir Karabükspor'u Batalla, Sow, Barış Yardımcı ve Stancu'nun golleriyle 4-1 ile geçen yeşil-beyazlılar, lige tutunma yolunda bir nefes alırken, 2018 yılının da ilk deplasman galibiyetini elde etmiş oldu.
Sezona Medipol Başakşehir deplasmanında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle başlayan Bursaspor, 3. haftada Beşiktaş'a 2-1 yenilirken, ilk deplasman galibiyetini 5'inci haftada Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldı. Ligin yeni takımını 4-2'lik skorla geçen yeşil-beyazlılar, 7'nci haftada Kayserispor'a 3-1 yenildi.
9. haftada Demir Grup Sivasspor deplasmanında 0-0, 11. haftada ise Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kalarak dış saha galibiyetine hasret kalan Bursaspor, bu özlemini 14. haftada Konya'da Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek dindirdi.
7 DEPLASMAN 7 MAĞLUBİYET
Bursaspor, 2017 yılının son günlerinde Atiker Konyaspor karşısında elde ettiği galibiyetin ardından oynadığı 7 deplasman maçından 1 puan dahi çıkaramadı.
Yeşil-beyazlılar, Konya deplasmanının ardından çıktığı maçlarda Trabzonspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0, Galatasaray'a 5-0, Osmanlıspor'a 2-1, Antalyaspor'a 2-0 ve Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.
İÇERİDE 25, DIŞARIDA 11 PUAN
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon son hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'u yenerek ligde kalan Bursaspor'da takımın bu sezon gösterdiği kötü performans taraftarlarını da endişelendirdi.
Ligin geride kalan 30 haftalık diliminde 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 36 puan toplayabilen yeşil-beyazlılar, bu puanların 25'ini de iç sahada, 11'ini ise dış sahada elde etti.
Bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrılan Bursaspor, deplasmanda ise 15 maçın 10'unu kaybetti, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Bursaspor bu sezon deplasmanda sadece Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor'u mağlup ederken, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı.
KULÜP BAŞKANI SON 4 HAFTADAN UMUTLU
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun kendileri için oldukça şanssız geçtiğini söyledi.
Ay, uzun süredir deplasmanda galip gelemediklerini ve bunun da takım üzerine stres oluşturduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Uzun bir zaman sonra Kardemir Karabükspor'u 4-1 gibi bir sonuçla geçerek nefes aldık. Başından beri söylediğim gibi aslında iyi bir takıma sahibiz. Ancak yaşadığımız şanssızlar bizi strese soktu. Bu galibiyetle bunun da atlatıldığına inanıyorum. Ligin bitimine 4 hafta kaldı. Bu süreçte en iyi sonuçları alarak sezonu tamamlamak istiyoruz."
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