İHA'nın haberine göre, birçok sebebe bağlı olarak oluşabilen burun kanamaları kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebiliyor. Çoğu burun kanaması hafif olarak atlatılsa da şiddetli ve sık tekrarlayan kanamaların dikkate alınması ve vakit kaybetmeden doktora gidilmesi gerekiyor. Burun kanamalarının çocuklarda ya da yetişkinlerde, yaş ve cinsiyet ayrımı olmaksızın yaşanabildiğini belirten Kulak Burun Boğaz Doç. Dr. Mustafa Kaymakçı, bu durumun ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Kaymakçı, özellikle sık aralıklarla yaşanan burun kanamalarının kişiyi huzursuz ettiğini ifade ederek, “Burundaki kırıklar, darbe alınması, burun karıştırma, zararlı madde kullanımı burun kanamasına neden olabilir. Bazen burun kuruluğundan kabuklanma olur ve ardından kanama yaşanabilir. Pıhtılaşma sorunları, karaciğer hastalıkları ve fazla alkol alımı da burun kanamalarına yol açabilir. Bu kanamalara karşı gelişigüzel ilaç kullanılmamalı ve doktora danışılmalı” dedi.
Kanama anında baş geriye atılmamalı
Burun kanaması sırasında, öncelikle başın geriye atılmaması gerektiğini ifade eden Kaymakçı, burun içine pamuk, bez ya da peçete konulmasının da doğru olmadığını kaydetti. Kaymakçı, bu uygulamaların kanamanın durmasına etkisi olmadığını, aksine kanın genze akmasına neden olduğunu dile getirerek, “Kanama sırasında, nazik bir şekilde soğuk suyla burun temizlenmeli. Burun ucu iki parmak arasına sıkıştırılarak, hafif baskı uygulayıp oturarak birkaç dakika beklenmeli. Sert bir şekilde sümkürmekten kaçınılmalı. Kanama durmuyorsa, sık tekrarlıyorsa, fenalaşma, bulantı ve bayılma hissi varsa, nefes alma da zorluk yaşanıyorsa, yüksek ateş gibi ek belirtiler varsa, mutlaka KBB uzmanına danışılmalı” diye konuştu.
İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan tansiyon yüksekliği (hipertansiyon) ve damar sertliğinin de sıklıkla burun kanamasına neden olduğunu belirten Kaymakçı, bu durumda öncelikle tansiyonun düşürülmesi gerektiğini söyledi. Kaymakçı, genelde tansiyon düşmesine bağlı olarak burun kanamasının da durduğunu ifade ederek, “Yüksek tansiyon beyin kanaması, felç gibi tehlikeli hastalıklara da neden olabiliyor. Genellikle, yüksek tansiyona bağlı kanamanın beyinde değil de burunda olması aslında, vücut için bir sigorta görevi görmektedir. Yani hipertansiyonda burun kanaması çok da korkulacak bir şey değildir. Kolay duran bir kanamadır. Ancak yine uzun sürüyorsa ve tekrarlıyorsa ihmal edilmemelidir” dedi.
Uzun süren kanamalarda, gerekli görüldüğü takdirde hastaneye yatırılarak gerekli tetkiklerin yapıldığını dile getiren Kaymakçı, testler yapılarak uygun ilaçların verildiğini kaydetti. Kaymakçı, ilaca rağmen devam eden burun kanamalarında ameliyatla çözüme ulaşıldığını anlatarak, şöyle devam etti:
“Kanayan damarlara müdahale edip, damar tıkayıcı işlemler yapılıyor. Yani kanamaya yol açan damarlar tedavi ediliyor ve kanamaya engel olunuyor. Neticede, burun kanamaları önemsenmesi gereken bir hastalıktır. Kanamanın nedeni mutlaka araştırılmalı ve varsa altında yatabilecek farklı ve ciddi hastalıklar ortaya çıkartılarak önlem alınmalı.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.