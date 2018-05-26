İHA'nın haberine göre, birçok sebebe bağlı olarak oluşabilen burun kanamaları kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebiliyor. Çoğu burun kanaması hafif olarak atlatılsa da şiddetli ve sık tekrarlayan kanamaların dikkate alınması ve vakit kaybetmeden doktora gidilmesi gerekiyor. Burun kanamalarının çocuklarda ya da yetişkinlerde, yaş ve cinsiyet ayrımı olmaksızın yaşanabildiğini belirten Kulak Burun Boğaz Doç. Dr. Mustafa Kaymakçı, bu durumun ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Kaymakçı, özellikle sık aralıklarla yaşanan burun kanamalarının kişiyi huzursuz ettiğini ifade ederek, “Burundaki kırıklar, darbe alınması, burun karıştırma, zararlı madde kullanımı burun kanamasına neden olabilir. Bazen burun kuruluğundan kabuklanma olur ve ardından kanama yaşanabilir. Pıhtılaşma sorunları, karaciğer hastalıkları ve fazla alkol alımı da burun kanamalarına yol açabilir. Bu kanamalara karşı gelişigüzel ilaç kullanılmamalı ve doktora danışılmalı” dedi.

Kanama anında baş geriye atılmamalı

Burun kanaması sırasında, öncelikle başın geriye atılmaması gerektiğini ifade eden Kaymakçı, burun içine pamuk, bez ya da peçete konulmasının da doğru olmadığını kaydetti. Kaymakçı, bu uygulamaların kanamanın durmasına etkisi olmadığını, aksine kanın genze akmasına neden olduğunu dile getirerek, “Kanama sırasında, nazik bir şekilde soğuk suyla burun temizlenmeli. Burun ucu iki parmak arasına sıkıştırılarak, hafif baskı uygulayıp oturarak birkaç dakika beklenmeli. Sert bir şekilde sümkürmekten kaçınılmalı. Kanama durmuyorsa, sık tekrarlıyorsa, fenalaşma, bulantı ve bayılma hissi varsa, nefes alma da zorluk yaşanıyorsa, yüksek ateş gibi ek belirtiler varsa, mutlaka KBB uzmanına danışılmalı” diye konuştu.

İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan tansiyon yüksekliği (hipertansiyon) ve damar sertliğinin de sıklıkla burun kanamasına neden olduğunu belirten Kaymakçı, bu durumda öncelikle tansiyonun düşürülmesi gerektiğini söyledi. Kaymakçı, genelde tansiyon düşmesine bağlı olarak burun kanamasının da durduğunu ifade ederek, “Yüksek tansiyon beyin kanaması, felç gibi tehlikeli hastalıklara da neden olabiliyor. Genellikle, yüksek tansiyona bağlı kanamanın beyinde değil de burunda olması aslında, vücut için bir sigorta görevi görmektedir. Yani hipertansiyonda burun kanaması çok da korkulacak bir şey değildir. Kolay duran bir kanamadır. Ancak yine uzun sürüyorsa ve tekrarlıyorsa ihmal edilmemelidir” dedi.

Uzun süren kanamalarda, gerekli görüldüğü takdirde hastaneye yatırılarak gerekli tetkiklerin yapıldığını dile getiren Kaymakçı, testler yapılarak uygun ilaçların verildiğini kaydetti. Kaymakçı, ilaca rağmen devam eden burun kanamalarında ameliyatla çözüme ulaşıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

“Kanayan damarlara müdahale edip, damar tıkayıcı işlemler yapılıyor. Yani kanamaya yol açan damarlar tedavi ediliyor ve kanamaya engel olunuyor. Neticede, burun kanamaları önemsenmesi gereken bir hastalıktır. Kanamanın nedeni mutlaka araştırılmalı ve varsa altında yatabilecek farklı ve ciddi hastalıklar ortaya çıkartılarak önlem alınmalı.”

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