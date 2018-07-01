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Hayatımda bir erkek yok. Asparagas söylemlere kulak asmayınız. Henüz kıymetli kalbim kimsede değil, saklamam zaten. Erkek ve kadın sokakta yan yana yürüdüğü zaman ya da bir mekanda gittiği zaman sevgili olmak zorunda değil. Lütfen.